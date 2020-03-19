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Кремень заблаговременно распустил футболистов - чтобы успели на поезда и автобусы

Первая лига
(1 голосов)

Игрокам дали советы

Кремень заблаговременно распустил футболистов - чтобы успели на поезда и автобусы
Новина українською

На период карантина с 18 марта по 3 апреля, футбольный клуб "Кремень" остановил спортивно-функциональную деятельность.

Футболистов отпустили домой еще 16 марта, чтобы они успели доехать домой, ведь со вчерашнего дня, с 18 марта, действует запрет на перемещение через железнодорожное и автобусное сообщение.

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Игроки будут дома индивидуально поддерживать форму.

Игрокам и персоналу команд Кременчуга рекомендуется находиться дома, соблюдать санитарные нормы и принимать профилактические меры.

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) коронавирус карантин
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Источник:
Кремінь

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