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Президент ПФЛ: Клубы Первой и Второй лиг беспокоятся из-за зарплат

Первая лига
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На время карантина

Президент ПФЛ: Клубы Первой и Второй лиг беспокоятся из-за зарплат
Новина українською

Руководитель ПФЛ Сергей Макаров заявил, что одной из главных проблем роспуска клубов на карантин в связи с распространением коронавируса COVID-19, является зарплатный вопрос.

Владельцы клубов обеспокоены контрактными взаимоотношениями с футболистами.

С одной стороны клубы не получают никаких доходов от футбольной деятельности, инвесторы не получают доходов или имеют пониженные доходы от основного бизнеса.

Но с другой стороны и футболисты - они тоже люди, они являются работниками, не по их вине это случилось, они хотят есть, у них семьи, дети.

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Поэтому мы рекомендуем, чтобы клубы вели разговор в законодательном поле: есть трудовое законодательство Украины, поэтому о невыплате зарплаты речь не идет. Нужно договариваться в русле работодатель - работник. Надо искать компромисс, идти цивилизованным путем.

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В статье: Первая лига Вторая лига Сергей Макаров зарплата коронавирус карантин
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Источник:
Футбол News

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