Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент ПФЛ: Клубы Первой и Второй лиг беспокоятся из-за зарплат
На время карантина
Руководитель ПФЛ Сергей Макаров заявил, что одной из главных проблем роспуска клубов на карантин в связи с распространением коронавируса COVID-19, является зарплатный вопрос.
Владельцы клубов обеспокоены контрактными взаимоотношениями с футболистами.
С одной стороны клубы не получают никаких доходов от футбольной деятельности, инвесторы не получают доходов или имеют пониженные доходы от основного бизнеса.
Но с другой стороны и футболисты - они тоже люди, они являются работниками, не по их вине это случилось, они хотят есть, у них семьи, дети.
Поэтому мы рекомендуем, чтобы клубы вели разговор в законодательном поле: есть трудовое законодательство Украины, поэтому о невыплате зарплаты речь не идет. Нужно договариваться в русле работодатель - работник. Надо искать компромисс, идти цивилизованным путем.