Президент ПФЛ: Клубы Первой и Второй лиг беспокоятся из-за зарплат

Руководитель ПФЛ Сергей Макаров заявил, что одной из главных проблем роспуска клубов на карантин в связи с распространением коронавируса COVID-19, является зарплатный вопрос.

Владельцы клубов обеспокоены контрактными взаимоотношениями с футболистами.

С одной стороны клубы не получают никаких доходов от футбольной деятельности, инвесторы не получают доходов или имеют пониженные доходы от основного бизнеса.

Но с другой стороны и футболисты - они тоже люди, они являются работниками, не по их вине это случилось, они хотят есть, у них семьи, дети.