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Стороженко: Если чемпионат не будет доигран, люди не примут медали, победы и поражения

Первая лига
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В Металлисте-1925 за сохранение спортивного принципа

Стороженко: Если чемпионат не будет доигран, люди не примут медали, победы и поражения
Новина українською

Глава наблюдательного совета "Металлиста-1925" Сергей Стороженко высказался относительно приостановки чемпионата Первой Лиги в связи с пандемией коронавируса.

"Исходя из спортивного принципа, чемпионат необходимо доиграть. Это понятно, потому что если это не будет сделано, все победы, поражения, медали будут на всю жизнь признаны недействительными в сознании людей.

Если до 10 мая начнутся соревнования в Первой лиге, можно их завершить до 30 июня. Играть обязательно со зрителями, потому что без зрителей – это не футбол.

4, 5, 8, 10, 12 тысяч зрителей на некоторые матчи у нас собирались, и это все прямой ход денег в кассу клуба. Поэтому для нас это очень важная ситуация", - сказал Стороженко.

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В статье: Сергей Стороженко Металлист 1925 (Харьков)
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