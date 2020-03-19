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Черноморец отправился в отпуск на неопределенный срок
Все на карантине
В связи с пандемией коронавируса и приостановкой футбольных соревнований в Украине одесский "Черноморец" ушел на карантин.
В вынужденный отпуск ушли все команды "моряков".
Дата окончания вынужденных "каникул" будет определена после соответствующих решений руководящих органов украинского футбола.
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Источник:Черноморец
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