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Черноморец отправился в отпуск на неопределенный срок

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Черноморец отправился в отпуск на неопределенный срок
Новина українською

В связи с пандемией коронавируса и приостановкой футбольных соревнований в Украине одесский "Черноморец" ушел на карантин.

В вынужденный отпуск ушли все команды "моряков".

Дата окончания вынужденных "каникул" будет определена после соответствующих решений руководящих органов украинского футбола.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Источник:
Черноморец

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