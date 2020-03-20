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Защитник Горняка-Спорт: Мы готовы играть, но для кого?

Первая лига
(1 голосов)

Нужно думать о здоровье людей

Защитник Горняка-Спорт: Мы готовы играть, но для кого?
Новина українською

Защитник "Горняка-Спорт" Иван Билый высказал свое мнение о вынужденной паузе в чемпионате Первой лиге.

"Мы готовы играть, но для кого? Нужно идти в отпуск и думать, как уберечь здоровье наших детей", - сказал Билый.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса все спортивные соревнования в Украине приостановлены.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Иван Билый
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Источник:
Sport Arena

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