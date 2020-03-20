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Кремень вернул защитника, с которым разорвал контракт в октябре прошлого года
Эрнест Астахов вернулся в Кременчуг
"Кремень" подписал контракт с 21-летним защитником Эрнестом Астаховым.
Детали соглашения не уточняются.
Отметим, что в нынешнем сезоне Астахов уже выступал за "Кремень" (7 матчей), но покинул клуб из в октябре прошлого года по обоюдному согласию сторон.
Также напомним, что летом 2019 года Астахов выступал за студенческую сборную Украины на XXX летней Всемирной универсиаде в Неаполе.
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Источник:ФК Кремень
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