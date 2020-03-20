  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Кремень вернул защитника, с которым разорвал контракт в октябре прошлого года
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кремень вернул защитника, с которым разорвал контракт в октябре прошлого года

Первая лига
(1 голосов)

Эрнест Астахов вернулся в Кременчуг

Кремень вернул защитника, с которым разорвал контракт в октябре прошлого года
Новина українською

"Кремень" подписал контракт с 21-летним защитником Эрнестом Астаховым.

Детали соглашения не уточняются.

Отметим, что в нынешнем сезоне Астахов уже выступал за "Кремень" (7 матчей), но покинул клуб из в октябре прошлого года по обоюдному согласию сторон.

Также напомним, что летом 2019 года Астахов выступал за студенческую сборную Украины на XXX летней Всемирной универсиаде в Неаполе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кремень (Кременчуг) Эрнест Астахов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кремень

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...