Кремень вернул защитника, с которым разорвал контракт в октябре прошлого года

"Кремень" подписал контракт с 21-летним защитником Эрнестом Астаховым.

Детали соглашения не уточняются.

Отметим, что в нынешнем сезоне Астахов уже выступал за "Кремень" (7 матчей), но покинул клуб из в октябре прошлого года по обоюдному согласию сторон.

Также напомним, что летом 2019 года Астахов выступал за студенческую сборную Украины на XXX летней Всемирной универсиаде в Неаполе.