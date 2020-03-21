Чижевский: Игроки Агробизнеса обязательно сохранят набранную форму

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский рассказал о подготовке ко второй половине сезона в условиях карантина.

"После прилета из Турции мы отпустили футболистов сначала на один день, понедельник 16-го, домой. По предварительным планам должны были собраться 17 марта для продолжения подготовки к сезону в Волочиске. Конечно, были в курсе, что происходит в мире и уже тогда прогнозировались неутешительные последующие события, в связи с распространением эпидемии. Поэтому мы на следующий день предусмотрительно продолжили выходные в среду 18-го, чтобы реально понимать, какая будет ситуация, какое решение примет УАФ и зря не вызвать футболистов.

Далее Кабмин принял официальное решение о карантине до 3 апреля и в соответствии с этим УАФ решение о переносе футбольных соревнований на неопределенный срок. Мы, руководство и тренерский штаб клуба, отвечаем за здоровье своих футболистов, их семей, поддержали общее решение отпустить футболистов по домам до 3 апреля.

Было также онлайн общение игроков с врачом команды, который дал указания, как футболисты должны вести себя в текущих условиях. А тренерский штаб попросил игроков не растерять физическую форму, которую тщательно приобретали на тренерских сборах в Турции, заниматься индивидуально, выполняя при этом все карантинные оговорки.

Уверен, что футболисты Агробизнеса являются профессионалами и сохранят наработанные кропотливым трудом навыки и форму, чтобы успешно, надеюсь через непродолжительное время, проявить себя в следующих футбольных матчах", – цитирует Чижевского официальный сайт клуба.