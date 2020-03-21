  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Чижевский: Игроки Агробизнеса обязательно сохранят набранную форму
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чижевский: Игроки Агробизнеса обязательно сохранят набранную форму

Первая лига
(1 голосов)

Наставник уверен в профессионализме своих подопечных

Чижевский: Игроки Агробизнеса обязательно сохранят набранную форму
Новина українською

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский рассказал о подготовке ко второй половине сезона в условиях карантина.

"После прилета из Турции мы отпустили футболистов сначала на один день, понедельник 16-го, домой. По предварительным планам должны были собраться 17 марта для продолжения подготовки к сезону в Волочиске. Конечно, были в курсе, что происходит в мире и уже тогда прогнозировались неутешительные последующие события, в связи с распространением эпидемии. Поэтому мы на следующий день предусмотрительно продолжили выходные в среду 18-го, чтобы реально понимать, какая будет ситуация, какое решение примет УАФ и зря не вызвать футболистов.

Далее Кабмин принял официальное решение о карантине до 3 апреля и в соответствии с этим УАФ решение о переносе футбольных соревнований на неопределенный срок. Мы, руководство и тренерский штаб клуба, отвечаем за здоровье своих футболистов, их семей, поддержали общее решение отпустить футболистов по домам до 3 апреля.

Было также онлайн общение игроков с врачом команды, который дал указания, как футболисты должны вести себя в текущих условиях. А тренерский штаб попросил игроков не растерять физическую форму, которую тщательно приобретали на тренерских сборах в Турции, заниматься индивидуально, выполняя при этом все карантинные оговорки.

Уверен, что футболисты Агробизнеса являются профессионалами и сохранят наработанные кропотливым трудом навыки и форму, чтобы успешно, надеюсь через непродолжительное время, проявить себя в следующих футбольных матчах", – цитирует Чижевского официальный сайт клуба.

На данный момент "Агробизнес" занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги с 37 очками в активе после 19 туров. До лидера в лице "Руха" рукой подать – всего два пункта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Чижевский Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Агробизнес
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...