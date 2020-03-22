Итоги сборов клубов первой лиги (часть 1)

Итак, пандемия не позволит командам ПФЛ показать нам "товар лицом" по итогам наработок на зимних сборах. Но определенные итоги все же нужно подвести, ведь именно этот период является ключевым в закладке фундамента функциональной готовности клубов на весь календарный год.

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Далеко не по своей вине сейчас футболисты вынуждены лишь чеканить рулоны туалетной бумаги в домашних условиях, но это нужно перетерпить как им самим, так и нам - простым болельщикам, вынужденным лицезреть подобную "подмену понятий". Пытаясь же анализировать сухие факты, дадим оценку командам первой лиги за трансферную работу, результаты матчей на сборах и качество этой самой подготовки.

"Рух" (1-е место, на сборах 9 побед в 11 матчах, 11 новичков, 7 потерь)

Львовский клуб намерен остаться не просто в тройке, а на первом месте, что лишь подтвердит обоснованность громких заявлений президента прошлой осенью. Ради этой цели "Рух" не жалеет средств и обеспечивает максимальный уровень подготовки своим футболистам.

Новый, но опытный тренер Юрий Бакалов получил в распоряжение 11 новичков, а с семью футболистами в команде решили проститься. Помимо вернувшихся из аренд Габриэля Доса и Марьяна Мысыка, стоит отметить резвый дебют Станислава Беленького (6 голов) на львовском сборе и раскрывшегося уже в Турции Николая Кухаревича (4 гола за зиму). Определенно, будут метить в основу вратарь Александр Бандура, защитник Максим Белый, Рати Ардазишвили.

Уже накануне возобновления сезона "Рух" обнаружил, что с составом наметился явный перебор и одного из новичков тут же отправил в аренду. Богдан Орынчак, перебравшийся из "Прикарпатья", во второй части сезона выступит за "Минай".

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Тем не менее, до сих пор не погашен долг клуба перед УАФ, поэтому вопрос дозаявки новичков все еще висит в воздухе. (Оценка 10/10)

"Волынь" (2-е место, на сборах 1/9, 7 новичков, 7 потери)

В Луцке на словах все хорошо и в финансовом, и в кадровом плане, а плачевные результаты сборов можно было бы списать на притирку новичков и неважность результата в контрольных встречах, если бы не одно "но" - пропускает команда действительно много.

Судя по всему, решить проблему отсутствия надежности в обороне Андрею Тлумаку так и не удастся, такова уж его тренерская методика, в которой львиная доля внимания уделяется именно креативу. Трансферная работа также намекает на избранный вектор - ушли семеро игроков, среди которых три достаточно опытных защитника, а на их место пришли крайние беки Виталий Приндетта и Ярослав Конкольняк. Да и то последний лишь полгода до этого играл на позиции фулбека, ранее активно работая на фланге полузащиты.

Пока что сложно сказать, готова ли "Волынь" к решению задачи по возвращению в УПЛ, подписать центрального защитника, хотя бы взамен универсалу Михе Горопевшеку, явно не помешало бы. (Оценка 8/10)

"Ингулец" (3-е место, на сборах 9/11, 4 новичка, 3 потери)

Как и большинство клубов, команда из Петрово готовилась к возобновлению сезона в Турции, но 18-го марта вынуждена была свернуть подготовку и уйти на карантин.

Зимой "Ингулец" обзавелся титульным спонсором, которого уже успел "засветить" на футболках в кубковом матче с "Минаем" (1:1, 5:6 пен). Хоть дебют и вышел неудачным, но касательно весенних ожиданий все было куда более оптимистично, чем у той же "Волыни". Петровцы выглядят сбалансированной в каждом звене командой, а как доказывает опыт капитана Лупашко, ума и понимания игры ей хватает с избытком не только на тренерской скамье, но и на поле.

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Каждый из новичков, а их четыре (Квасный, Загальский, Бартулович, Чорний), способен выходить в старте, так что об ушедших Клименко, Кен Элле и Пыско жалеть вряд ли придется. (Оценка 9/10)

"Минай" (4-е место, на сборах 7/15, 7 новичков, 5 потерь)

Наиболее сознательный клуб первой лиги отправился на карантин еще за два дня до его официального объявления. Быть может сказалась близость границы Евросоюза? Как бы там ни было, но игровую практику на официальном уровне закарпатский клуб в 2020-м году уже получил, как и заряд положительных эмоций от победы в серии пенальти с "Ингульцом" в 1/4 финала Кубка.

Равноценно заменить Роберта Гегедоша - главного голеадора, не получится. Однако теперь увеличится роль в команде Олега Маика, альтернатива которому на острие атаки будет искаться разве что среди молодых исполнителей. Укреплялось зимой отнюдь не нападение - пришло в "Минай" два вратаря, защитник Роман Никитюк и аж четыре хавбека.

Стоит отдать должное и активности тренировочной работы "Миная" зимой. Команда собралась после отпуска в январе и первой среди всех украинских клубов провела спаринг! Всего удалось Василию Кобину просмотреть 46 исполнителей в 15 товарищеских матчах, в том числе с девятью заграничными клубами. Лучшим бомбардиром на трех сборах в сумме стал Владислав Микуляк, забивший четыре гола. (Оценка 8/10)

"Оболонь-Бровар" (5-е место, на сборах 5/10, 4 новичка, 4 потери)

Уход Сергея Ковальца сразу же мог повергнуть в уныние торсиду "пивоваров", но его сменщик Олег Мазуренко далеко не новичок и способен как минимум оставить коллектив на плаву. Да и новый помощник главного тренера Виталий Кобзарь обладает достаточным опытом для решения серьезных задач.

Другое дело, что усиления среди игроков практически нет как такового, Дмитрий Фастов и Александр Голиков просто заменят ушедших Евгения Боровика и Евгения Ефремова. Вместо защитника Валерия Степаненко и нападающего Тараса Пучковского взяли двух атакующих исполнителей Владислава Рябцева и Станислава Василенко, но это больше относится к дублю "пивоваров", как нам кажется.

В рамках турецкого сбора "Оболонь-Бровар" сыграла семь матчей, выиграв в трех из них. Проиграли правда двум новичкам белоруской Высшей лиги, что оставило неприятный отпечаток на общей оценке. Средняя результативность поединков команды Мазуренко ровно два мяча за игру. Любопытно, что на карантине киевляне официально будут находиться лишь до 25 марта, правда, скорее всего, продлят его длительность, это лишь условная формальность. (Оценка 7/10)

"Агробизнес" (6-е место, на сборах 5/11, 5 новичков, 7 потерь)

Олег Собуцкий подтвердил, что даже если команда финиширует в топ-3, то уступит путевку в Премьер-лигу следующему по таблице коллективу, в Волочиске пока что не готовы принимать матчи самого высокого национального уровня.

С одной стороны, такие заявления кажутся правильными и обстоятельными, но с другой, явно не идут на пользу моральному духу игроков, которые понимают, что в любом случае еще минимум полтора года проведут не на самом высоком уровне. Тем не менее, трансферная работа была проведена на неплохо уровне и в каждое звено был взят минимум один квалифицированный исполнитель.

Кстати, "Агробизнес" также повел себя сознательно, оставшись на карантине сразу после прилета из Турции. Консультации медицинского штаба и тренеров по физподготовке игроки получали уже по видеосвязи. (Оценка 8/10)

"Металлист 1925" (7-е место, на сборах 8/10, 3 новичка, 6 потерь)

Харьковчане до последнего момента планировали улететь на заграничные сборы, но все же ситуация с пандемией их остановила. В итоге команда с амбициями всю зиму готовилась в родных широтах, но не осталась без кадровой подпитки.

Приход Сергея Ченбая, Максима Банасевича и Роберта Гегедоша должен усилить харьковчан. Среди трансферов "на выход" лишь персона Владислава Кравченко кажется внушительной в масштабах важности для основы, Александр Жданов давно уже не проходил в состав, а Федак, Прядун, Петров и Додо Роша в нем полноценно так и не закрепились.

Любопытно, что лучшими голеадорами "Металлиста 1925" на сборах стали Владислав Дмитренко и Максим Ермоленко, а не Сергей Давыдов и Дерек Фрейтас, которым это положено по статусу. (Оценка 9/10)

"Авангард" (8-е место, на сборах 7/17, 5 новичка, 8 потерь)

Большой упор на игровую составляющую сделали в Краматорске, особенно это касается второго украинского и турецкого сбора команды. Порой ребята Александра Косевича играли и по два спаринга в день, что еще больше подчеркивает на что именно делался упор в подготовке. Как всегда у "Сан Саныча" это выносливость и физическая готовность.

Лидером "Авангарда" остается Виталий Собко, который снова продемонстрировал свои бомбардирские таланты на зимних сборах. В течение нескольких матчей "десятка" оставался единственным, кто забивал у краматорчан. Из новичков же стоит отметить Владислава Нехтия, также не должны затеряться Дмитрий Сидоренко, Александр Цыбульник и Денис Долинский. Молодой Артур Мурза также пришелся ко двору после просмотра и вольется в коллектив после возобновления сезона.

В заявке первой и второй команды до настоящего момента не наблюдаем Владислава и Олега Бородаев, также ушли в другие клубы Евгений Трояновский, Никита Шевцов, Алексей Моисеенко, Дмитрий Ульянов и Валерий Куценко. (Оценка 8/10)



В следующем нашем материале на тему подведения итогов зимних сборов рассмотрим команды нижней восьмерки первой лиги.