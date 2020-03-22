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Рух заявил новичков, но они не смогут выходить на поле

Первая лига
(2 голосов)

Впрочем, нужно, чтобы чемпионат ещё продолжился

Рух заявил новичков, но они не смогут выходить на поле
UA-Футбол
Новина українською

Львовский "Рух" не сможет рассчитывать на своих новичков во второй части нынешнего чемпионата. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.

Этой зимой лидер Первой лиги ПФЛ заявил десять футболистов: Рати Ардазишвили, Александра Бандуру, Станислава Беленького, Максима Белого, Габриэля, Святослава Козловского, Николая Кухаревича, Марьяна Мысыка, Юрия Романюка и Тараса Сакива. Все эти футболисты не смогут выходить на поле в составе команды в весенней части чемпионата.

Причина тому - старые долги, которые до сих пор "висят" на клубе. ПФЛ игроков заявила, однако УАФ не выдаёт паспорта футболистов, без этого документа арбитр не выпустит игроков на поле.

Напомним, что ещё осенью КДК УАФ вынес решение оштрафовать "Рух" за использование "чужих" мячей на матчах Первой лиги. У ПФЛ подписан контракт с компанией Select, в то время как львовяне использовали мячи Puma. За каждую игру "другими" мячами клуб наказывался штрафом в 25 тыс грн и отказывался оплачивачивать этот долг. За время конфликта у "Руха" уже набежал долг в несколько сотен тысяч гривен.

Кроме того, в КДК высказывали подозрение, что "Рух" сфальсифицировал документы, чтобы не использовать мячи Select.

Напомним, что вторая часть сезона Первой лиги должна была стартовать вчера, однако отложена на неопределённый срок из-за коронавируса.

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В статье: Рух (Львов)
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Комментарии (1)
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Sandra777 (Львів)
22.03.2020 в 12:55
Гірша нащо тобі цей рух давай рішай питання з Карпатами і за кілька років будем грати проти Барси і Челсі (якщо команда буде боротися за призові місця даю 100% що 15 тис буде на кожні грі ,на яку команду на виїзд їзде по 200 фанів ??якщо не враховувати Динамо може на Зорю чи Дисну чи Шахтар ???чи Олексу ????ТІЛЬКИ КАРПАТИ НА ВСЕ ЖИТТЯ
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