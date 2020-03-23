Наработки клубов первой лиги зимой (часть 2)

Пришла очередь и команд нижней восьмерки приоткрыть для нас занавес своей подготовки к возобновлению сезона, которое пока что откладывается. Начинаем с наиболее стабильного середняка, который на уютном расстоянии расположился от идущего следом "Черноморца", но и до "Авангарда" вряд ли дотянется...

"Горняк-Спорт" (9-е место, на сборах 4 победы в 10 матчах, 9 новичков, 11 потерь)

Клуб из Горишних Плавней второй из топ-9, кто не ездил за границу зимой. Более того, лишь во второй декаде марта подопечные Игоря Жабченко сошли с синтетики и потренировались на траве. Как вдруг коронавирус прервал все их планы по дальнейшей адаптации на натуральном покрытии.

Пришлось серьезно "горнякам" перетряхнуть состав, сменив почти что половину заявки. В основном новички - игроки опытные, так что дело за сыгранностью. По персоналиям хотелось бы отметить защитника Семена Дяченко из "Металлурга" и хавбека Алексея Моисеенко, который перебрался из "Авангарда", а ранее уже выступал в "Горняке-Спорте". Из потерь заметным станет, конечно же, уход Виктора Лиховидько в "Черноморец", а также потеря Одарюка и Ралюченко.

На финишной прямой сборов "горняки" обыграли харьковский "Металлист 1925" на выезде, так что если бы сезон возобновился сейчас, вряд ли терпели бы поражения. Впрочем, в любом случае падения вниз от команды Жабченко ждать не стоит и как минимум сохранить свои позиции она способна уверенно. (Оценка 9/10)

"Черноморец" (10-е место, на сборах 3/10, 17 новичков, 20 потерь)

Пожалуй, самая большая интрига весны 2020, плавно переходящей в лето из-за эпидемии, заключается в том, что из себя представляет "Черноморец" Остапа Маркевича. Осенью коуч принял команду, которая как оказалось, не была ему нужна процентов на 90. Зимой состав был основательно перелопачен и омоложен, причем сделанные приобритения были по большей части еще вначале подготовительной работы. Так что говорить о трансфернй работе не имеет смысла, все ее результаты вы и так можете увидеть в нашей таблице трансферов.

Результаты спарингов неутешительные, но это и не странно учитывая процесс построения коллектива. Открывал же и закрывал зимние сборы "Черноморец" матчами с "Балканами", так что можно считать, что никакого конфликта по крайней мере на уровне клубной верхушки, нет. Напомним, что осенью официальный поединок между командами в Заре доигран не был из-за беспорядков с участием болельщиков. В целом же по результатам можно выделить разве что 5:0 с "Кристаллом" и 4:2 против "Реала Фармы". (Оценка 9/10)

"Прикарпатье" (11-е место, на сборах 7/13, 6 новичков, 10 потерь)

Скромные финансовые возможности иванофранковского клуба не позволили провести серьезные "входящие" трансферы, а вот ряд ветеранов и Богдан Орынчак с Ярославом Конкольняком, которых справедливо считали лидерами команды, ее покинули. Тем не менее, тренерский гений Владимира Ковалюка в очередной раз способен слепить боеспособную команду, которая не опустится ниже необходимого уровня.

На примере двух матчей с мощнейшим "Рухом" можно судить о текущем положении вещей в "Прикарпатье". Поединок в Турции (0:3) нельзя воспринимать как лакмусовую бумажку реальной силы команды, ведь он был смещен на день раньше в связи с необходимостью оперативного возврата команд в родные широты. Иванофранковцы находились под нагрузками и это отразилось на их выносливости. Куда более показательным считаем матч, который состоялся еще в Украине, львовяне в нем встретили куда большее сопротивление и добились тяжелой минимальной победы со счетом 3:2. (Оценка 8/10)

"Николаев" (12-е место, на сборах 7/8, 6 новичков, 15 потерь)

Еще один южный клуб, отправившийся в режим "перестройки" путем смены тренера. Правда если "моряки" сделали это загодя, то "корабелы" постоянную замену Сергею Шищенку нашли лишь по окончании осенней части чемпионата. Для Ильи Близнюка это будет первый опыт самостоятельной работы, сезон он начинал в Краматорске, где занимался с вратарями.

Состав, полученный новым тренером, изначально был неплох, но Близнюк решил расстаться с 15 игроками, в том числе с Артемом Радченко, о котором недавно всплыло любопытное видео на нашем сайте.

Лишь шесть футболистов пополнили состав "Николаева", оставшийся кадровый ресурс принято решение черпать за счет второй команды. Среди персоналий, конечно, выделяется опытный защитник Темур Парцвания. Также не последними людьми в своих предыдущих командах были Юрий Малей ("Черкащина"), Владислав Охрончук ("Подолье"), его тезка Росляков из "Энергии" и Дмитрий Ульянов, который перешел в Южную Пальмиру из краматорского "Авангарда".

Результаты зимних спарингов не могут не радовать, тем не менее, воспринимать их всерьез не стоит. Все же уровень соперников был далеко не самым высоким, так что проверкой истинной силы "Николаева" станут лишь официальные встречи. В любом случае, результат не будет ставиться во главу угла и тогда, так как руководством поставлена задача заложить надежный фундамент побед уже в следующем сезоне, что в перспективе позволит решить глобальную задачу - попадание в УПЛ. (Оценка 8/10)

"Кремень" (13-е место, на сборах 2/12, 12 новичков, 14 потерь)

Вначале февраля ушел из клуба главный тренер Владимир Прокопиненко, пост которого занял его помощник Сергей Свистун. Первый трансфер команда оформила лишь 25 февраля, подписав опытного центрального защитника Валерия Курелеха, который уже выступал в Кременчуге ранее. В целом "курс на своих" и качество остальных трансферов не впечатляют, кроме разве что персон Олега Баранника, Богдана Бычкова и Артема Козлова.

В целом "Кремень" провел дюжину спарингов, добыв победы разве что над любительским клубом "Легионер" (5:0) и командой U-19 полтавской "Ворсклы". Но вот аматорской же "Виктории" проиграли подопечные Свистуна без особых вариантов (1:3). Да и сам главный тренер в итоговом по сборам интервью отметил, что времени для полноценной подготовки, конечно же, не хватило, коллектив сейчас "сырой" и несыгранный. (Оценка 7/10)

"Балканы" (14-е место, на сборах 5/9, 6 новичков, 6 потерь)

На фоне остальных аутсайдеров клуб из Одесской области смотрится предпочтительнее по всем параметрам, особенно по части кадрового усиления. Сразу три бразильца пополнили состав команды Андрея Пархоменко, что привело к логичным результатам, в частности к победе над "Черноморцем" (2:1) на финише сборов. Увы, наступил карантин, но даже в этой ситуации тренерский штаб "Балкан" решил вопрос креативно. В одно и то же время игроки собираются у экранов своих гаджетов и при помощи видеоконференции дистанционно проводят совместные тренировки, которые носят регулярный характер.

Стоит сказать и о потерях, наиболее весомой из которой является уход вратаря Алексея Паламарчука в "Черноморец". Главный тренер и не скрывает, что именно последний рубеж беспокоит его больше всего. Но по мнению Пархоменко, и Лободров, и Зеленский будут на равных конкурировать за место в рамке. С той лишь разницей, что Богдан получит преимущество при выборе стартового состава на соперников, хорошо действующих при розыгрышах стандартов ("Волынь", "Авангард", "Горняк-Спорт", например - прим. ред).

Результаты спарингов росли у "Балкан" вместе с качеством пополнения, чем ближе к концу тренировочного процесса - тем выше. То есть в целом можно сказать, что все планируемое удалось воплотить, а значит команда хорошо усилилась и обязательно продемонстрирует результаты работы уже на поле. (Оценка 10/10)

"Металлург" (15-е место, на сборах 2/7, 7 новичков, 7 потерь)

Еще один из четверки аутсайдеров первой лиги, который ездил в Турцию и провел там ряд спарингов в рамках полноценного сбора. Говоря о кадровой работе, тоже вряд ли команда Алексея Година стала слабее. Вместо ряда ушедших появились квалифицированные футболисты, которые смогут занять вакантные места в составе без потери в качестве.

Говоря по персоналиям, должны быть рады в Запорожье подписанию Дмитрия Скоблова, который добавит опыта в центре поля. Также вратарь Ярослав Котляров додаст красок в и без того сильное звено "Металлурга". Егор Шалфеев способен оживить игру на флангах, хоть с этим и без того проблем не было. Одним словом, "казаки" получили зимой возможность сделать то, что не реализовали летом - уплотнить ротацию под первую лигу.

Как уже отметил Алексей Годин в одном из интервью, его команда будет делать ставку на домашние матчи в плане набора очков. Их осталось до конца сезона шесть, большинство, так что шансы сохранить все же прописку в первой лиги и хотя бы зацепиться за зону переходных матчей, высокие. На фоне качественного межсезонья особенно. (Оценка 8/10)

"Черкащина" (16-е место, на сборах 1/1, 14 новичков, 15 потерь)

Говорить о полноценных зимних сборах, касательно этой команды, не приходится. Лишь 7 марта подопечные Дениса Маринчука провели первый спаринг, обыграв "Оболонь-Бровар 2" (3:1). По сути накануне состав команды был собран воедино. Впрочем есть в нем и опытные игроки, за счет индивидуального мастерства которых и будет пытаться "выжить" команда. Так что многое будет зависеть от таких футболистов как Олег Дмитренко, Ярослав Захаревич, Евгений Морозенко и Ростислав Тарануха. Последний, кстати, до последнего защищал цвета "Сум" в прошлом году, которые, кстати, проиграли "Черкащине" стыки за право участия в первой лиге. Как бы это не стало "черной меткой" в текущих условиях...

Новое руководство не только на словах, но и на деле предоставило финансовые гарантии. Но не упадет ли резко интерес к команде, если она свалится во вторую лигу? А ведь вероятность этого весьма велика, все же многое было осенью упущено в турнирном плане. (Оценка 6/10)

Остается лишь надеятся, что карантин продолжится недолго и вскоре команды смогут нам продемонстрировать все зимние наработки на футбольном поле. Всем здоровья и берегите себя и своих близких!