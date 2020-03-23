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27 "банок"! Все голы Металлист 1925 на зимнем сборе
В товарищеских матчах
Футбольный клуб "Металлист 1925" выложил в сеть последствия работы своих футболистов на зимнем сборе.
Это все 27 голов "желто-синих", забитые в 10 матчах.
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27 голов на свой счет записало 12 игроков.
Больше всех голевых автографов оставили Владислав Дмитренко и Максим Ермоленко. Они отличились по 4 раза.
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Источник:Металіст 1925
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