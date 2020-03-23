27 "банок"! Все голы Металлист 1925 на зимнем сборе

Футбольный клуб "Металлист 1925" выложил в сеть последствия работы своих футболистов на зимнем сборе.

Это все 27 голов "желто-синих", забитые в 10 матчах.

27 голов на свой счет записало 12 игроков.

Больше всех голевых автографов оставили Владислав Дмитренко и Максим Ермоленко. Они отличились по 4 раза.