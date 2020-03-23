Первая лига
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Надели маску казаку. Игроки Ингульца с собаками присоединились к челленджу
против коронавируса
Четверо футболистов "Ингульца" присоединились к челленджу "Оставайся дома" - связанного с недопущением распространения коронавируса.
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Все игроки продемонстрировали, как набивают ногами рулон туалетной бумаги. Некоторые этот челлендж по-своему изменили.
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Источник:Інгулець
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