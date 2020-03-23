Кополовец: Зарплаты игроков Миная - до 20 тысяч гривен

Спортивный директор перволиговского "Миная" Михаил Кополовец рассказал, какие зарплаты в клубе получают игроки.

"В "Минае" можно заработать до 20 000 гривен в месяц. А когда команда играла на любительском уровне, ребята зарабатывали до 9 000 в месяц.

У нас есть ребята, которых клуб вывел в профессионалы. Когда-то они играли на первенстве области и тренировались дважды в неделю. Иногда отпрашивались с тренировок, потому что работали. Затем бросили работу, чтобы профессионально заниматься футболом.

Например, Василий Пиняшко работал таможенником. Когда "Минай" вышел во Вторую лигу, он уволился с таможни, чтобы сосредоточится на футболе. Сейчас играет все матчи в основном составе", – сказал Кополовец.

Напомним, что сейчас "Минай" находится на 5-м месте в таблице Первой лиги и пробился в полуфинал Кубка Украины, где сыграет с "Динамо".