Коуч Балкан: Были большие проблемы с финансированием, но теперь пришло время перемен

Главный тренер зорянских "Балкан" Андрей Пархоменко сообщил о новом этапе в развитии команды и признался, что борьба за выживание команды в Первой лиге была связана с проблемой с финансированием клуба.

Мы знали, что будем бороться за выживание. Были большие проблемы с финансированием. Но вместе с руководством мы прошли это испытание. Сейчас хотим выйти из той ситуации, в которую попали - мы всегда по жизни клубом ставим высокие задачи, боремся за лидерство.