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Коуч Балкан: Были большие проблемы с финансированием, но теперь пришло время перемен
Стабильное финансирование возобновилось
Главный тренер зорянских "Балкан" Андрей Пархоменко сообщил о новом этапе в развитии команды и признался, что борьба за выживание команды в Первой лиге была связана с проблемой с финансированием клуба.
Мы знали, что будем бороться за выживание. Были большие проблемы с финансированием. Но вместе с руководством мы прошли это испытание.
Сейчас хотим выйти из той ситуации, в которую попали - мы всегда по жизни клубом ставим высокие задачи, боремся за лидерство.
В Первой лиге находимся уже третий год. Достаточно неплохо прошли этот период, но уже настало время перемен.
Уровень Первой лиги, я думал, был самым сильным в прошлом году, но в этом сезоне - еще выше. Очень сильные игры, нам было сложно, но мы боролись. Теперь бороться - мало, надо достигать результата, выходить на глобально высокий уровень нашего мастерства. А там будет как будет.