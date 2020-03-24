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Металлист 1925 провел матч с Металлургом и выложил его в сеть

Первая лига
(1 голосов)

Правда, состоялась игра в Интернете

Металлист 1925 провел матч с Металлургом и выложил его в сеть
Новина українською

"Металлист 1925" вчера должен был проводить матч 20 тура Первой лиги, принимать на своем поле запорожский "Металлург" - если бы не всеукраинский карантин из-за распространения коронавируса Covid-19 и прекращение всех футбольных соревнований и любой спортивной активности команд.

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Клуб вышел из положения - матч таки состоялся, но исключительно как моделирование на компьютере, в симуляторе "FIFA 19".

За обеи команды играл искусственный интеллект. Итог встречи - 2:0, конечно в пользу "Металлист 1925".

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В статье: Первая лига FIFA Металлист 1925 (Харьков) ГФК Металлург (Запорожье)
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Комментарии (1)
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Чернышев (Tegusi)
24.03.2020 в 10:33
Хоч щось футбольне новеньке, без морозючек и т.п. А стадіон не харківський, хоча і написано Харків Стадиум.
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