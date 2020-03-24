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Белый: Помню, как меня поставили один в один с Луисом Адриано, то уже через десять минут судороги хватали

Первая лига
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Защитник Руха вспомнил начало карьеры

Белый: Помню, как меня поставили один в один с Луисом Адриано, то уже через десять минут судороги хватали
Новина українською

Защитник "Руха" Максим Белый вспомнил о начале своей профессиональной карьеры в "Шахтере".

"Люди, которые были на две головы сильнее других, могли перейти из академии сразу в первую команду, но такие случаи были единичными. Даже Ракицкий прошел все команды "Шахтера" постепенно, а не сразу попал к основанию.

До сих пор помню эти тренировки с основной командой "Шахтера" в 17 лет, больше всего поразил уровень работы с мячом Жадсона, Виллиана и Фернандиньо. Это просто космос.

Я помню, как меня один в один с Луисом Адриано поставили, то уже через десять минут судороги хватали. Нагрузки были очень сложными на всех уровнях. Смотришь на них и думаешь: "Как они так на ты с мячом работают?" – и не понимаешь.

Мне очень жаль Виталия Виценца. У него был безумный талант и трудолюбие, но травмы не дали ему закрепиться в "Шахтере". Он уже был в той команде, Луческу ему доверял, но здоровье подводило.

Я думаю, если бы было все хорошо, то Виценец сейчас бы был ключевым игроком не только "Шахтера", но и сборной Украины", – сказал Белый.

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В статье: Максим Белый Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Источник:
ПФЛ

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