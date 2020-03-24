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Хавбек Агробизнеса Дидык: Рекомендую сериал Мажор и фильмы с участием Джейсона Стейтема

Первая лига
(1 голосов)

Карантин так карантин...

Хавбек Агробизнеса Дидык: Рекомендую сериал Мажор и фильмы с участием Джейсона Стейтема
Новина українською

Полузащитник "Агробизнеса" Роман Дидык рассказал, чем он занимается во время вынужденной паузы на карантине.

– Каждому игроку нашей команды дали индивидуальную работу. Вся наша команда заинтересована в том, чтобы не потерять ту форму, которую мы получили на тренировочных сборах.

- Как проводишь свое свободное время в ограниченных карантинных условиях? Чем заполнил или разнообразил свою жизнь?

– Во время карантина, кроме поддержания спортивной формы, смотрю фильмы, сериалы, изучаю теорию футбола, играя в FIFA 20. Много времени провожу с родными.

- Какое интересное занятие, книгу или фильм можешь посоветовать читателям в период карантина?

– Рекомендую сериал "Мажор" и любой фильм с участием Джейсона Стейтема.

- С какими надеждами смотришь в будущее?

– Верю, что скоро завершится эпидемия коронавируса во всем мире и все люди вернутся к привычной жизни.

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Роман Дидык
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Источник:
ФК Агробизнес

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