Проблема с мотивацией в Агробизнесе. Тренер признался о вопросах от футболистов

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский дал свой комментарий по поводу решения руководства клуба не бороться за выход в УПЛ в этом сезоне.

По мнению Чижевского, команда должна бороться за то, чтобы быть в верхней части турнирной таблицы.

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