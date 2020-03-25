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Проблема с мотивацией в Агробизнесе. Тренер признался о вопросах от футболистов
А также о своем ответе
Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский дал свой комментарий по поводу решения руководства клуба не бороться за выход в УПЛ в этом сезоне.
По мнению Чижевского, команда должна бороться за то, чтобы быть в верхней части турнирной таблицы.
Конечно, уже говорили с футболистами, потому что много вопросов от них. Наша задача - побеждать в каждом матче.
Каждый футболист должен сам перед собой мотивацию ставить. На кого сейчас обращают внимание? На футболистов из команд верхней части таблицы, как в УПЛ, так и в Первой лиге.