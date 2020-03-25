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Проблема с мотивацией в Агробизнесе. Тренер признался о вопросах от футболистов

Первая лига
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А также о своем ответе

Проблема с мотивацией в Агробизнесе. Тренер признался о вопросах от футболистов
Новина українською

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский дал свой комментарий по поводу решения руководства клуба не бороться за выход в УПЛ в этом сезоне.

По мнению Чижевского, команда должна бороться за то, чтобы быть в верхней части турнирной таблицы.

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Конечно, уже говорили с футболистами, потому что много вопросов от них. Наша задача - побеждать в каждом матче.

Каждый футболист должен сам перед собой мотивацию ставить. На кого сейчас обращают внимание? На футболистов из команд верхней части таблицы, как в УПЛ, так и в Первой лиге.

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В статье: Первая лига Александр Чижевский Агробизнес (Волочиск)
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