Врач Черноморца вспомнил месячный карантин с Зинченко из-за кори

Врач "Черноморца" Василий Вознюк сравнил карантин из-за коронавируса Covid-19 со случаем в 2006-2008 годах в его практике.

Господин Вознюк напоминает, что работал тогда в ДЮСШ "Олимпик".

Она базировалась в Ильичевске (сейчас - Черноморск). Фактически это был южный филиал школы донецкого "Олимпика". Кстати, тогда у нас занимался совсем юный Александр Зинченко, который сейчас защищает цвета "Манчестер Сити".

Так вот, случилась у нас корь. Пришлось подготовить 4 изоляторы в дальних помещениях базы, провели, конечно, ряд профилактических мероприятий. Эпидемию заглушили.

Но это не было особенно опасным заболеванием, в отличие от COVID-19. Карантин тогда длился более месяца. При этом тренировочный процесс не останавливался: здоровые продолжали занятия. То, что происходит сейчас, вообще впервые в истории футбола.