Как должна выглядеть скаутинг-аналитика. Мастер-класс от капитана Ингульца

Игрок "Ингульца" из Первой лиги Владислав Лупашко учится на тренерских курсах и рассказывает о результатах обучения.

Так, Влад на этот раз сконцентрировался на скаутинге и рассказал, на какие критерии оценки футболистов стоит обращать внимание перед подписанием контракта.

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Лупашко показал все на примере 18-летнего серба из клуба "Партизан" Лазара Павловича, за которым выстроилась очередь из топ-клубов.