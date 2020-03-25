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Как должна выглядеть скаутинг-аналитика. Мастер-класс от капитана Ингульца

Первая лига
(3 голосов)

Обзор плюсов и минусов игрока

Как должна выглядеть скаутинг-аналитика. Мастер-класс от капитана Ингульца
Новина українською

Игрок "Ингульца" из Первой лиги Владислав Лупашко учится на тренерских курсах и рассказывает о результатах обучения.

Так, Влад на этот раз сконцентрировался на скаутинге и рассказал, на какие критерии оценки футболистов стоит обращать внимание перед подписанием контракта.

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Лупашко показал все на примере 18-летнего серба из клуба "Партизан" Лазара Павловича, за которым выстроилась очередь из топ-клубов.

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В статье: Владислав Лупашко Скаут Ингулец (Петрово) тренерские курсы Лазар Павлович
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Источник:
Інгулець

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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
25.03.2020 в 10:24
Было интересно, но еще интереснее сделать аналитику игроков Динамо...
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