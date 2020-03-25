Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Как должна выглядеть скаутинг-аналитика. Мастер-класс от капитана Ингульца
Обзор плюсов и минусов игрока
Игрок "Ингульца" из Первой лиги Владислав Лупашко учится на тренерских курсах и рассказывает о результатах обучения.
Так, Влад на этот раз сконцентрировался на скаутинге и рассказал, на какие критерии оценки футболистов стоит обращать внимание перед подписанием контракта.
Лупашко показал все на примере 18-летнего серба из клуба "Партизан" Лазара Павловича, за которым выстроилась очередь из топ-клубов.
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Источник:Інгулець
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ascent (Луксор)
25.03.2020 в 10:24
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