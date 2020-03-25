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В Черноморце футболисты обязаны отчитываться в случае заболевания родственников

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Медик дал несколько профилактических советов на время карантина

В Черноморце футболисты обязаны отчитываться в случае заболевания родственников
Новина українською

Врач "Черноморца" Василий Вознюк рассказал, как проходит вынужденный "простой" команды "моряков" и обратился с советами по поводу профилактики.

Их, отмечает медик, начали вводить в команде еще во время турецкого сбора. Все члены команды в аэропортах Одессы, Стамбула и Анталии, а также в самолетах, были в медицинских защитных масках.

Что касается рекомендаций на время карантина, то я, прежде всего, обратил внимание на исключительную полезность позитива в психоэмоциональном состоянии. Позитивный настрой играет важнейшую роль в плане иммунитета. Депрессия подавляет иммунитет.

Необходимо тщательно соблюдать гигиенические меры: как можно чаще мыть с мылом или обрабатывать антисептиком руки, потому что вирус передается не только воздушно-капельным путем, но и контактным.

Очень полезны солнце и свежий воздух. Ультрафиолет и кислород убивают любой вирус, в том числе и Covid-19. Обязательные регулярные проветривания помещения.

Важны прогулки, но, естественно, подальше от мест массового скопления людей. При посещении магазинов или аптек надо носить защитные маски.

В середине марта, перед тем, как разъехаться по домам, все футболисты получили индивидуальные задания от тренеров для поддержания своей физической формы. Сейчас ребята ежедневно присылают видеоотчеты о своих занятиях. Таким образом тренерский штаб контролирует игроков. Хорошее физическое состояние также позволяет укреплять иммунитет.

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Сам Василий Вознюк общается с футболистами по телефону.

Если кто-то из игроков, тренеров, персонала или их родственников, не дай Бог, заболеет, я тут же должен быть об этом проинформирован. А дальше будем действовать по утвержденной с руководством клуба программе: изоляция, точное диагностирование, лечение. Надеюсь, что все будут здоровы, но ситуацию мы держим под контролем.

Врач "Черноморца" считает, что после наступления теплой погоды коронавирус отступит.

Уже в апреле солнце уничтожит вирус, и пандемия начнет стихать. Прежде всего, в Одессе и повсюду на юге.

Коллектив у нас дисциплинированный, выполняет все предписания тренерского штаба и медицинской службы. А это очень большой плюс в плане хорошего эпидемиологического прогноза.

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В статье: Черноморец (Одесса) коронавирус карантин Василий Вознюк
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Чорноморець
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