Защитник Руха признался о приглашениях от Копенгагена и Реброва и дружбу с Милевским

Центральный защитник львовского "Руха" Максим Белый рассказал об этапе своей карьеры в Хорватии, когда выступал за "Хайдук".

В Хорватии, замечает Максим, ему с адаптацией очень помог Милевский.

С Артемом мы проводили вместе много времени, благодаря ему я уже через месяц знал город. И вообще не унывал за рубежом, как это бывает у других. Мы всегда были вместе с Радченко и Милевским, поэтому только хорошее о нем могу сказать. Он идеальный друг! Рад, что у него все получается в Бресте и желаю успеха Артему в его проекте на YouTube.

Переход в "Хайдук" был связан с желанием иметь финансовую стабильность после "Зари". Но это, отмечает Максим, не было основной причиной переезда в Европу.

От перехода в Хорватию я в первую очередь хотел толчка в карьере. То есть "Хайдук" рассматривал в качестве трамплина. И, более того, я убежден, что мне удалось засветиться и проявить себя. Но "Хайдук" почему-то не отпустил меня, хотя и имел солидное предложение от "Копенгагена". Мне объяснили, что команда просто не сможет без меня обойтись, потому что за неделю до этого другого центрального защитника продали в Китай. Но я все равно этого не понял, потому что хорватский чемпионат играется в 4 круга и на уже на 3-м все понимают, кто на каком месте закончит сезон! То есть в то время турнирных задач "Хайдук" особо не решал, но и мой трансфер они блокировали. Я доиграл до лета в Хорватии и имел шанс поехать на сборы с киевским "Динамо" Сергея Реброва. Но опять хорваты меня не отпустили, мотивируя тем, что я игрок уже не того уровня, чтобы ездить на просмотры. Меня успокоили и сказали, что команда будет выступать в Лиге Европы и я буду играть регулярно.

Правда, по словам Максима, получилось совсем по-другому.