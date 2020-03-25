  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Защитник Руха признался о приглашениях от Копенгагена и Реброва и дружбу с Милевским
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Руха признался о приглашениях от Копенгагена и Реброва и дружбу с Милевским

Первая лига
(1 голосов)

На Хайдук осталась обида

Защитник Руха признался о приглашениях от Копенгагена и Реброва и дружбу с Милевским
Новина українською

Центральный защитник львовского "Руха" Максим Белый рассказал об этапе своей карьеры в Хорватии, когда выступал за "Хайдук".

В Хорватии, замечает Максим, ему с адаптацией очень помог Милевский.

С Артемом мы проводили вместе много времени, благодаря ему я уже через месяц знал город. И вообще не унывал за рубежом, как это бывает у других.

Мы всегда были вместе с Радченко и Милевским, поэтому только хорошее о нем могу сказать. Он идеальный друг! Рад, что у него все получается в Бресте и желаю успеха Артему в его проекте на YouTube.

Переход в "Хайдук" был связан с желанием иметь финансовую стабильность после "Зари". Но это, отмечает Максим, не было основной причиной переезда в Европу.

Читайте такжеБелый: Помню, как меня поставили один в один с Луисом Адриано, то уже через десять минут судороги хватали

От перехода в Хорватию я в первую очередь хотел толчка в карьере. То есть "Хайдук" рассматривал в качестве трамплина. И, более того, я убежден, что мне удалось засветиться и проявить себя.

Но "Хайдук" почему-то не отпустил меня, хотя и имел солидное предложение от "Копенгагена". Мне объяснили, что команда просто не сможет без меня обойтись, потому что за неделю до этого другого центрального защитника продали в Китай.

Но я все равно этого не понял, потому что хорватский чемпионат играется в 4 круга и на уже на 3-м все понимают, кто на каком месте закончит сезон! То есть в то время турнирных задач "Хайдук" особо не решал, но и мой трансфер они блокировали. Я доиграл до лета в Хорватии и имел шанс поехать на сборы с киевским "Динамо" Сергея Реброва.

Но опять хорваты меня не отпустили, мотивируя тем, что я игрок уже не того уровня, чтобы ездить на просмотры. Меня успокоили и сказали, что команда будет выступать в Лиге Европы и я буду играть регулярно.

Правда, по словам Максима, получилось совсем по-другому.

На моей позиции играл непонятный футболист, даже сборы не проходил, а я на скамейке сидел. Как сейчас помню, как сильно ждал матче квалификации против "Маккаби" в Лиге Европы, а мне даже шанса не дали. В итоге через пол года я ушел бесплатно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский Сергей Ребров Максим Белый Хайдук (Сплит) Динамо (Киев) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФЛ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...