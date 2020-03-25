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Клубы Первой и Второй лиг получили доступ к Wyscout

Первая лига
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Статистика матчей и игроков теперь будет доступна клубам Первой и Второй лиг

Клубы Первой и Второй лиг получили доступ к Wyscout
Новина українською

ПФЛ и интернетпортал Hudl договорились об открытии клубам Первой и Второй лиг доступа к статистической платформе Wyscout.

Благодаря договоренностям клубы получат доступ к статистическим данным и функциям, необходимых для совершенствования игры.

В 2019 году HUDL и Wyscout объявили о слиянии.

Напомним, что в марте 2019 ПФЛ заключила соглашение с Wyscout.

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В статье: Wyscout
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Источник:
ПФЛ

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