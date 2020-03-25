Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клубы Первой и Второй лиг получили доступ к Wyscout
Статистика матчей и игроков теперь будет доступна клубам Первой и Второй лиг
ПФЛ и интернетпортал Hudl договорились об открытии клубам Первой и Второй лиг доступа к статистической платформе Wyscout.
Благодаря договоренностям клубы получат доступ к статистическим данным и функциям, необходимых для совершенствования игры.
В 2019 году HUDL и Wyscout объявили о слиянии.
Напомним, что в марте 2019 ПФЛ заключила соглашение с Wyscout.
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Источник:ПФЛ
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