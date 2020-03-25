Клубы Первой и Второй лиг получили доступ к Wyscout

ПФЛ и интернетпортал Hudl договорились об открытии клубам Первой и Второй лиг доступа к статистической платформе Wyscout.

Благодаря договоренностям клубы получат доступ к статистическим данным и функциям, необходимых для совершенствования игры.

В 2019 году HUDL и Wyscout объявили о слиянии.

Напомним, что в марте 2019 ПФЛ заключила соглашение с Wyscout.