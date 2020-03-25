Главный врач Металлиста 1925: Я понимаю, что люди хотят зарабатывать деньги, но здоровье одно, другого уже не будет

Главный врач "Металлиста 1925" Ашот Худаев озвучил свои рекомендации футболистам (и не только) перед вынужденной отпуском.

— Сразу скажу: мы — врачи команды — на 100% поддерживаем решение украинских футбольных инстанций полностью приостановить все соревнования. В ситуации, которая сейчас сложилась во всем мире, это единственное верное решение. Рисковать никто не имеет права...

— Ашот Евгеньевич, как начался карантин в "Металлисте 1925"? Кто об этом сообщил?

— Еще во время выходных после сборов коллектив команды собрался на экстренное совещание, в ходе которого главный тренер Андрей Демченко сообщил, что, скорее всего, команда уйдет в незапланированный отпуск. Также Андрей Анатольевич попросил меня и Александра Окуня (врач команды — ред.) пообщаться с ребятами и предоставить им консультации о поведении в этот период. Для них это необычная ситуация, но все же лучше во время карантина находиться дома. Это не чья-то прихоть, а способ уберечь себя от опасной болезни.

— Посоветуйте, как себя вести во время карантина?

— Во-первых, как можно меньше контактировать с окружающей средой, то есть, сидеть дома. Я понимаю, что люди хотят зарабатывать деньги, но здоровье одно, другого уже не будет... Второе, что я бы посоветовал, это как можно чаще мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком. Кстати, в качестве последнего подойдет разбавленный примерно до 70% медицинский спирт. А вот лук и чеснок могут только повысить общий иммунитет организма.

— Понимаете, что после такого отпуска футболисты будут не в форме...

— Главное, чтобы они были здоровыми, все остальное обязательно приложится. Когда начнем тренировочный процесс, посмотрим на их состояние, проведем различные тесты. И мы, и тренеры сделаем все, чтобы они в максимально сжатые сроки набрали физические и игровые кондиции.

— Вы сказали, что для футболистов такой общий карантин — ситуация необычная. Но они с пониманием отнеслись к этому?!

— Конечно, все смотрят новости по телевизору, а они, прежде всего, с Апеннинского полуострова, поступают очень грустные. Для наших спортсменов сейчас лучше всего быть дома, уделять внимание родным и близким. Дай Бог, чтобы мир как можно скорее одолел коронавирус. Тогда вернется и спорт...