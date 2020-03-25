Белый: Переход в Анжи считаю самой большой ошибкой в своей карьере

Защитник "Руха" Максим Белый рассказал о своем возвращении в Украину после выступлений в "Хайдуке".

"У меня был вариант с возвращением в "Зарю", но я принял другое решение (переход в "Анжи" – прим.). До сих пор считаю это самой большой ошибкой в своей карьере. Существенно потерял во времени, деньгах и всем остальном.

Потом были слабые полгода в "Мариуполе", когда я был травмирован. А уже после возвращения в "Зарю" в очередной раз получил травму и вылетел. Далее произошла смена тренера, сборы, к которым объективно лучше физически были подготовлены другие ребята на моей позиции.

Мне было сложно догнать их по подготовке и конкурировать на равных. Но, думаю, даже в тех немногих матчах, где удалось сыграть, я помог команде. Кто знает, может, те очки станут золотыми для "Зари" в конце сезона", – сказал Белый.