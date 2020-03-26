Стороженко: Все сотрудники Металлиста 1925 отправлены в оплачиваемый отпуск

Глава наблюдательного совета "Металлиста-1925" Сергей Стороженко рассказал, как клуб проводит вынужденный карантин.

"Уже две недели изучаем эту ситуацию. И до этого изучали. Но две недели уже глубоко, с правовыми и спортивными последствиями.

Исполняющий обязанности генерального директора клуба подписал указ и отправил всех работников клуба в вынужденный отпуск сроком до 3 апреля (интервью было записано до продления карантина – прим.) с сохранением заработной платы согласно со штатной росписью.

Мы оставляем в полном объеме все работы, которые будут проводиться на объектах футбольной инфраструктуры. Мы профинансировали вместе с партнерами меры охраны этих объектов, реконструкцию и ремонт полей, закупили все необходимое, отремонтировали технику", - сказал Стороженко.