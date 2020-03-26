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Стороженко: Все сотрудники Металлиста 1925 отправлены в оплачиваемый отпуск
Клуб на карантине
Глава наблюдательного совета "Металлиста-1925" Сергей Стороженко рассказал, как клуб проводит вынужденный карантин.
"Уже две недели изучаем эту ситуацию. И до этого изучали. Но две недели уже глубоко, с правовыми и спортивными последствиями.
Исполняющий обязанности генерального директора клуба подписал указ и отправил всех работников клуба в вынужденный отпуск сроком до 3 апреля (интервью было записано до продления карантина – прим.) с сохранением заработной платы согласно со штатной росписью.
Мы оставляем в полном объеме все работы, которые будут проводиться на объектах футбольной инфраструктуры. Мы профинансировали вместе с партнерами меры охраны этих объектов, реконструкцию и ремонт полей, закупили все необходимое, отремонтировали технику", - сказал Стороженко.
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