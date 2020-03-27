Приемы Мили. Хавбек Руха рассказал, как с его женой знакомился Артем Милевский

Зимний новичок "Руха", хавбек Юрий Романюк, вспомнил, как в свое время был на просмотре в белорусском "Торпедо-БелАЗ" и позвал к себе в гости Яну.

Несколько дней потренировался со дня на день должен был подписывать контракт. Снял отдельную квартиру в Жодино, позвонил своей Яне и предложил переехать ко мне. Она собрала вещи, села на поезд, а по дороге встретила Милевского. Я в это время ужинал с командой, сим-карту местную еще не купил ...Смотрю на телефон - звонок на Вайбер. На экране - milya10. Я поднимаю трубку, говорю: «Алло!», А там моя Яна. Привет, говорит, скажи, на какой остановке мне лучше выходить. Я ее спрашиваю: "У кого ты телефон взяла?" А она отвечает: "Не знаю, попросила телефон у какого-то белоруса".

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Уже потом, когда приехала ко мне, я ей объяснил, чей это был телефон. А она еще рассказала, как Артем пробовал за ней ухаживать. Зима была, а он в солнцезащитных очках к ней подходит, позади большые часы висят, а он ее спрашивает: "Девушка, а не подскажете, сколько времени?".

Однако в "Торпедо-БелАЗ" Юрий тогда так и не перешел.