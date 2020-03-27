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За что сейчас платить футболистам бонусы? В Металлист 1925 поделились зарплатным опытом
Футбольные финансы в трудное время коронавирусного карантина
Председатель наблюдательного совета "Металлист-1925" Сергей Стороженко рассказал, как коронавирус может отразиться на зарплатах в клубе.
Клуб, по словам Стороженко, переживает колоссальные убытки и все должны это понимать.
Нет матчей - нет доходов, поступлений от спонсоров, рекламы. Это серьезные потери. Мы не можем пополнять бюджет клуба. Если в мае или июне не начнется чемпионат, то очень многие клубы задумаются, возможно ли существовать дальше?
Всем, кто работает в клубе, заработная плата выплачивается в соответствии со штатным расписанием. Пока у нас нет никаких изменений, хотя с 18 марта «Металлист-1925» прекратил спортивную деятельность и отправил всех работников на карантин - и клуб, и взрослые и детские команды, и школу. Все ушли в вынужденный отпуск.
Сомнения у нас есть только по выполнению договоренностей по поводу бонусной системы. У нас есть бонусы за победы, за забитые мячи, время на поле. Но если нет ни соревновательной, ни внесоревновательного деятельности, то за что платить бонусы? Пока футболисты с пониманием к этому относятся. Но ждем апреля (предварительной даты окончания карантина - прим.).
Мы с конца февраля обсуждаем и изучаем все сценарии. Мы готовы. Будем разговаривать с футболистами. Кто захочет - продолжит [контракт]. У нас такая стратегия клуба - играют только местные воспитанники, и только те, кто очень хочет.