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За что сейчас платить футболистам бонусы? В Металлист 1925 поделились зарплатным опытом

Первая лига
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Футбольные финансы в трудное время коронавирусного карантина

За что сейчас платить футболистам бонусы? В Металлист 1925 поделились зарплатным опытом
Новина українською

Председатель наблюдательного совета "Металлист-1925" Сергей Стороженко рассказал, как коронавирус может отразиться на зарплатах в клубе.

Клуб, по словам Стороженко, переживает колоссальные убытки и все должны это понимать.

Нет матчей - нет доходов, поступлений от спонсоров, рекламы. Это серьезные потери. Мы не можем пополнять бюджет клуба. Если в мае или июне не начнется чемпионат, то очень многие клубы задумаются, возможно ли существовать дальше?

Всем, кто работает в клубе, заработная плата выплачивается в соответствии со штатным расписанием. Пока у нас нет никаких изменений, хотя с 18 марта «Металлист-1925» прекратил спортивную деятельность и отправил всех работников на карантин - и клуб, и взрослые и детские команды, и школу. Все ушли в вынужденный отпуск.

Читайте такжеСтороженко: Все сотрудники Металлиста 1925 отправлены в оплачиваемый отпуск

Сомнения у нас есть только по выполнению договоренностей по поводу бонусной системы. У нас есть бонусы за победы, за забитые мячи, время на поле. Но если нет ни соревновательной, ни внесоревновательного деятельности, то за что платить бонусы? Пока футболисты с пониманием к этому относятся. Но ждем апреля (предварительной даты окончания карантина - прим.).

Мы с конца февраля обсуждаем и изучаем все сценарии. Мы готовы. Будем разговаривать с футболистами. Кто захочет - продолжит [контракт]. У нас такая стратегия клуба - играют только местные воспитанники, и только те, кто очень хочет.

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В статье: Сергей Стороженко Металлист 1925 (Харьков) коронавирус карантин
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Источник:
Трибуна

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