Капитан Черноморца признался, что карантин поспособствовал появлению новых занятий на досуге

Капитан "Черноморца" Владислав Клименко сообщил, как проходит его время в карантине, объявленном по всей Украине из-за мирового пандемии коронавируса Covid-19.

Владислав призвал относиться к карантина, как к периоду возможностей:

"Пусть это будет шанс переосмысления и перезагрузки. Соблюдайте правила карантина и не паникуйте. Все будет хорошо!

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Можно сказать, что карантин никак не повлиял на мою физическую форму. Каждый день занимаюсь по индивидуальной программе, тренеры дистанционно контролируют выполнение выданных ими задач. В этом плане все почти как всегда.

- Рекомендуемые антивирусные мероприятия выполняешь?

- Конечно! Большую часть времени проводим с женой дома. Придерживаемся санитарных норм, проветриваем квартиру, делаем влажную уборку, а если надо выйти в магазин, то обязательно надеваем маски и перчатки. Самое главное - есть побольше витаминов.

- Введение карантина наверное как-то изменило твой досуг?

- Появилось много времени для саморазвития. Начал читать новую книгу, каждый вечер смотрим фильмы с женой. Есть возможность попробовать что-то новое для себя - медитация, йога, начать изучать иностранные языки и просто быть рядом с семьей".