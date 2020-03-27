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Капитан Черноморца признался, что карантин поспособствовал появлению новых занятий на досуге
Медитирует и «йогует»
Капитан "Черноморца" Владислав Клименко сообщил, как проходит его время в карантине, объявленном по всей Украине из-за мирового пандемии коронавируса Covid-19.
Владислав призвал относиться к карантина, как к периоду возможностей:
"Пусть это будет шанс переосмысления и перезагрузки. Соблюдайте правила карантина и не паникуйте. Все будет хорошо!
Можно сказать, что карантин никак не повлиял на мою физическую форму. Каждый день занимаюсь по индивидуальной программе, тренеры дистанционно контролируют выполнение выданных ими задач. В этом плане все почти как всегда.
- Рекомендуемые антивирусные мероприятия выполняешь?
- Конечно! Большую часть времени проводим с женой дома. Придерживаемся санитарных норм, проветриваем квартиру, делаем влажную уборку, а если надо выйти в магазин, то обязательно надеваем маски и перчатки. Самое главное - есть побольше витаминов.
- Введение карантина наверное как-то изменило твой досуг?
- Появилось много времени для саморазвития. Начал читать новую книгу, каждый вечер смотрим фильмы с женой. Есть возможность попробовать что-то новое для себя - медитация, йога, начать изучать иностранные языки и просто быть рядом с семьей".
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