  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Капитан Черноморца признался, что карантин поспособствовал появлению новых занятий на досуге
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Черноморца признался, что карантин поспособствовал появлению новых занятий на досуге

Первая лига
(1 голосов)

Медитирует и «йогует»

Капитан Черноморца признался, что карантин поспособствовал появлению новых занятий на досуге
Новина українською

Капитан "Черноморца" Владислав Клименко сообщил, как проходит его время в карантине, объявленном по всей Украине из-за мирового пандемии коронавируса Covid-19.

Владислав призвал относиться к карантина, как к периоду возможностей:

"Пусть это будет шанс переосмысления и перезагрузки. Соблюдайте правила карантина и не паникуйте. Все будет хорошо!

Читайте такжеЧерноморец отправился в отпуск на неопределенный срок

Можно сказать, что карантин никак не повлиял на мою физическую форму. Каждый день занимаюсь по индивидуальной программе, тренеры дистанционно контролируют выполнение выданных ими задач. В этом плане все почти как всегда.

- Рекомендуемые антивирусные мероприятия выполняешь?

- Конечно! Большую часть времени проводим с женой дома. Придерживаемся санитарных норм, проветриваем квартиру, делаем влажную уборку, а если надо выйти в магазин, то обязательно надеваем маски и перчатки. Самое главное - есть побольше витаминов.

- Введение карантина наверное как-то изменило твой досуг?

- Появилось много времени для саморазвития. Начал читать новую книгу, каждый вечер смотрим фильмы с женой. Есть возможность попробовать что-то новое для себя - медитация, йога, начать изучать иностранные языки и просто быть рядом с семьей".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Владислав Клименко коронавирус карантин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Чорноморець

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...