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Романюк: Кварцяный говорил - возьми мяч, обведи пятерых игроков и забей гол

Первая лига
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Защитник Руха рассказал о своей идеальной игре

Романюк: Кварцяный говорил - возьми мяч, обведи пятерых игроков и забей гол
Новина українською

Защитник "Руха" Юрий Романюк рассказал о своей идеальной игре в футбол.

"Мой идеальный футбол? Это должен быть быстрый, агрессивный и атакующий футбол. Люблю индивидуальные проходы. В свое время Кварцяный говорил: "Возьми мяч, обведи пятерых игроков и забей гол". Такой стиль мне импонирует.

На самом деле любовь к комбинационному футболу мне привили в "Днепре-1". Именно такой стиль исповедовала команда Дмитрия Михайленко. С первого своего дня в клубе для меня все это было ново: атакующий футбол, акцент на владении мяча, короткий пас.

В то время равным "Днепру-1" в Первой лиге не было. И в Кубке мы дошли до полуфинала. В конце матча с "Шахтером" не продержались 3 минуты, " - сказал Романюк.

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В статье: Виталий Кварцяный Рух (Львов) Юрий Романюк
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Источник:
ФК Рух

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