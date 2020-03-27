Романюк: Кварцяный говорил - возьми мяч, обведи пятерых игроков и забей гол

Защитник "Руха" Юрий Романюк рассказал о своей идеальной игре в футбол.

"Мой идеальный футбол? Это должен быть быстрый, агрессивный и атакующий футбол. Люблю индивидуальные проходы. В свое время Кварцяный говорил: "Возьми мяч, обведи пятерых игроков и забей гол". Такой стиль мне импонирует.

На самом деле любовь к комбинационному футболу мне привили в "Днепре-1". Именно такой стиль исповедовала команда Дмитрия Михайленко. С первого своего дня в клубе для меня все это было ново: атакующий футбол, акцент на владении мяча, короткий пас.

В то время равным "Днепру-1" в Первой лиге не было. И в Кубке мы дошли до полуфинала. В конце матча с "Шахтером" не продержались 3 минуты, " - сказал Романюк.