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Прогресс Миная при Кобине - от золушки к трансформеру

Первая лига
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За полгода Василий Кобин превратил свою команду в одну из наиболее гибких в ПФЛ.

Прогресс Миная при Кобине - от золушки к трансформеру
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Главной сенсацией летне-осеннего периода сезона в первой лиге можно смело называть "Минай". Вместе с новичком дивизиона в группе лидеров также присутствует "Агробизнес", игравший летом 2019-го стыковые матчи и также сменивший тренера. Но все же у этой команды развитие было более планомерным, как и персона главного тренера вызывала меньше противоречий перед началом турнира.

Когда Василий Кобин был назначен главным, многие не верили в его успех. Считалось, что "убить игрока" в себе специалист еще сумеет не скоро, а столь ответственный пост ему выдали огромным авансом, едва ли не "по блату". Тем не менее, Василий Василиевич на деле доказал свою состоятельность и на период паузы в сезоне из-за пандемии со своими ребятами по праву входил в тройку лучших в первой лиге. Дальше будет много цифр статистики, а также иллюстраций, которые лишь подтверждают данный тезис.

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Здесь же хочется лишь отметить, что согласно регламенту Первой лиги в сезоне 2019/2020, именно очные игры между конкурентами являются определяющими при равном количестве очков.

Итак, в 19 турах "Минай" одержал 11 побед и по четыре раза играл вничью и терпел поражения. Неудача лишь раз не была минимальной, в стартовом поединке с "Прикарпатьем" (0:3). Причем в тот день Кобин играл в тотальное владение (69,2%), при том, что его подопечные отдавали передачи с высоченной точностью (86,25%). Увы, не хватило качества в завершении атак и дальше над этим параметром команда работала весьма серьезно. Также Кобин отказался от действий первым номером, трансформировав их в больший акцент на длинные вертикальные переводы при выходе из обороны. Банальной "возни" в центре поля, которую "Минай" нередко мог себе позволить во второй лиге, уровнем повыше стало существенно меньше.

Прогресс Миная при Кобине - от золушки к трансформеру - изображение 2

В четырех играх с прямыми конкурентами "Минай" набрал семь очков, а единственное поражение потерпел в Киеве (3:4), где из пяти ударов в створ три оказались результативными. Все вы, наверняка, помните ту игру, которую по праву называют одной из самых ярких в сезоне. Команды на двоих создали всего 1,73 xG, но забили семь голов, в основном дальними ударами. Важно и то, что удалось забить десять голов в четырех очных поединках, намного больше конкурентов. Именно смелость и гибкость в игре могут стать тем решающим фактором, который поможет "Минаю" в будущем достигнуть высот.

Домашний стадион нередко становился для команды из Закарпатья "крепостью", в Минае в девяти последних играх чемпионата лишь "Рух" сумел набрать очки (1:1) за счет обмена голами на последних минутах. Ту же "Оболонь-Бровар" здесь ребята Кобина уничтожили 4:1, с "Агробизнесом" справились с минимальным счетом (2:1), зато при 55,5% попадания в створ! Опять же - прогресс в плане рациональности использования своих моментов по сравнению с первыми двумя турами был очевидным уже к середине сентября.

Прогресс Миная при Кобине - от золушки к трансформеру - изображение 3

Василий Кобин скромно отмечал на старте сезона, что его задача как тренера, а также в целом вектор развития клубной структуры - это обучение. То есть сразу ставить максимальные задачи никто не собирался. Но мечта о Премьер-лиге, которую в перспективе было бы неплохо воплотить, уже тогда теплилась в душах болельщиков, как и всех игроков и работников клуба.

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Коллектив действительно прогрессировал осенью 2019-го, причем семимильными шагами, чему подтверждением и уверенное прохождение сетки Кубка. Если в Калуш отправился по сути дубль, вырвавший победу над середняком второй лиги лишь на последних минутах (2:1), то уже с "Волынью" играла основа, которая буквально уничтожила второй состав "крестоносцев" (1:0). Иллюстрацией доминирования могут служить 24 удара, из которых снова львиная доля (десять) пришлась в створ.

Прогресс Миная при Кобине - от золушки к трансформеру - изображение 4

В целом матчей, в которых "Минай" показывал эффективность ударов от 40% попаданий в створ от общего числа и выше, оказалось 14 из 22 в первой части сезона (с учетом кубковых). Поединки против "Прикарпатья" и "Николаева" (1:1, единственный гол с пенальти) относились к тем, которые были не самыми удачными по части построения атакующих действий и главный тренер оперативно отреагировал на это. Начинал сезон закарпатский коллектив в формации 4-4-2, которая в билд-апе видоизменялась в 3-5-2, а при обороне тут же превращалась в 5-3-2 за счет опускающихся ниже вингеров и опорного полузащитника. Ключевой ошибкой, которая стоила пяти очков в первых двух турах, стало активное задействование именно опорников в начальной фазе атак и низкий процент диагональных переводов. Устранив эти моменты, удалось улучшить игру и результаты.

Со временем Василий Кобин адаптировал своих подопечных под игру по схеме 4-1-4-1 во время владения мячом с существенным акцентом на фланги.

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Это тут же дало результат как в проценте прицельных ударов, так и в их качестве. Показатель xG также стабильно рос - если из первых семи поединков сезона в четырех случаях "Минай" не мог набрать и единицы по этому параметру, то в последующих 15 таковых было лишь два. Да и то гостевые поражения со счетом 0:1 от "Горняка-Спорта" (0,99) и "Волыни" (0,83) нельзя назвать провальными в плане ожидаемых голов.

Стоит отметить, что после "Прикарпатья" Кобин лишь раз отказался в домашнем матче от агрессивной схемы с одним опорником по примеру национальной сборной Украины. Речь о матче с "Рухом" (1:1), которому минайцы добровольно отдали мяч, а билд-ап строили в подавляющем большинстве случаев путем длинных вертикальных передач на форвардов и вингеров с акцентом на правый фланг.

Прогресс Миная при Кобине - от золушки к трансформеру - изображение 6

Даже основной "фантазиста" Анатолий Нуриев при наличии выбора между короткой и длинной передачей в центре зачастую выбирал диагональный заброс.

Прогресс Миная при Кобине - от золушки к трансформеру - изображение 7

Оборонялись же хозяева с "ромбом" в центре поля, максимально насыщая зону мяча, нередко этот "ромб" в полном составе смещался на один из флангов, помогая таким образом пятерке защитников выстраивать дополнительную линию прессинга.

Прогресс Миная при Кобине - от золушки к трансформеру - изображение 8

Болельщики команды, наверняка, расстроились когда ее зимой покинул главный голеадор Роберт Гегедош. Но сила "Миная" Кобина именно в системе игры, а не в персоналиях. На сборах клуб просматривал более четырех десятков кандидатов и встроить очередных "рабочих лошадок" в гибкую схему точно не составит труда. Уже в кубковом поединке с "Ингульцом" (1:1, 6:5 пен) удалось отметить, что потеря Гегедоша практически никак не повлияла на качество работы команды как в прессинге, так и при игре первым номером. Три новичка появились в составе с первых минут, но при этом трансформации по ходу матча и дальше остались отличительной чертой "Миная".

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Начинали ту встречу подопечные Кобина по схеме 4-5-1, которая при атаке трансформировалась в 3-5-2 за счет опускания Вагина к центральным защитникам и высокого подключения фулбеков. Нуриев при этом помогал впереди Орынчаку, который стартовал в роли "Гегедоша" на острие.

Первую замену наставник хозяев сделал лишь на 80-й минуте, отреагировав на удаление в составе "Ингульца". Маик заменил Глаголу, на место которого сместился Орынчак. Схема все еще оставалась несменной, но лишь до тех пор пока Микуляк не поменял Богдана, а Кополовец не вышел вместо Ткачука. Овертайм хозяева начали уже с "испанкой", а роль второго опорника вместе с Вагиным исполнял опытный Микуляк.

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Прогресс Миная при Кобине - от золушки к трансформеру - изображение 10

Интересно отметить основные моменты игры "Миная" и на примере голов из этого матча. Автор первого Глагола сам же и начал атаку, находясь явно не в родной позиции правого полузащитника, а в структуре коллективного отбора в центре поля, ближе к противоположному флангу. Компактность позволила хозяевам быстро "разжать пружину" после отбора и наказать гостей за небрежность. Однако и когда "Минай" пропускал, опорные полузащитники слишком буквально восприняли рекомендацию зонной обороны и сместились в линию с четырьмя защитниками, что создало вакуум в центре поля, которым с радостью воспользовался "Ингулец". Спишем на несыгранность Ткачука с партнерами, ведь он явно был здесь лишним и по сути дублировал маневр Вагина.

У Нуриева и Кополовца, которые были "крайками" в тройке атакующих полузащитников была особая роль - они открывались между линиями, смещаясь в полуфланг, а пространство возле самих боковых линий оставляли для подключений крайним защитникам. По сути с мячом в эти минуты "Минай" играл в 2-1-6-1, что является еще одной трансформацией уже известной всем схемы 4-1-4-1. За счет того, что петровский клуб играл в меньшинстве, фулбеки смело подключались к атакам и лишь чудо не позволило хозяевам все же дожать соперника. Удаление Никитюка лишь сбило атакующий порыв, поэтому пришлось согласиться на серию пенальти. Но в чем точно нельзя упрекнуть Василия Кобина, так это в отсутствии смелости, ведь спокойно можно было оказаться пойманным на контратаке, у "Ингульца" ведь все еще оставались на поле Бартулович, Лупашко и Коваленко, которые запросто могли поймать соперника на контратаке.

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В последнем своем матче перед паузой "Минай" заработал 2,99 балла по xG и снова попадал в створ в 47% случаев. При 54% владения точность передач у хозяев составила 78%, что все равно лучше, чем у соперника. Половина потерь были допущены в финальной трети поля, а у своих ворот подопечные Кобина лишь 24 раза потеряли мяч. Для сравнения, команда Лавриненко допустила 42 обрезки и потери в первой трети. Поэтому по качеству футбола это была очередная заслуженная победа "Миная", явно не последняя. По крайней мере при этом тренере.

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В статье: Василий Кобин Михаил Кополовец Первая лига Роберт Гегедош ФК Минай Анатолий Нуриев
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