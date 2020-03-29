Прогресс Миная при Кобине - от золушки к трансформеру

Главной сенсацией летне-осеннего периода сезона в первой лиге можно смело называть "Минай". Вместе с новичком дивизиона в группе лидеров также присутствует "Агробизнес", игравший летом 2019-го стыковые матчи и также сменивший тренера. Но все же у этой команды развитие было более планомерным, как и персона главного тренера вызывала меньше противоречий перед началом турнира.

Когда Василий Кобин был назначен главным, многие не верили в его успех. Считалось, что "убить игрока" в себе специалист еще сумеет не скоро, а столь ответственный пост ему выдали огромным авансом, едва ли не "по блату". Тем не менее, Василий Василиевич на деле доказал свою состоятельность и на период паузы в сезоне из-за пандемии со своими ребятами по праву входил в тройку лучших в первой лиге. Дальше будет много цифр статистики, а также иллюстраций, которые лишь подтверждают данный тезис.

Здесь же хочется лишь отметить, что согласно регламенту Первой лиги в сезоне 2019/2020, именно очные игры между конкурентами являются определяющими при равном количестве очков.

Итак, в 19 турах "Минай" одержал 11 побед и по четыре раза играл вничью и терпел поражения. Неудача лишь раз не была минимальной, в стартовом поединке с "Прикарпатьем" (0:3). Причем в тот день Кобин играл в тотальное владение (69,2%), при том, что его подопечные отдавали передачи с высоченной точностью (86,25%). Увы, не хватило качества в завершении атак и дальше над этим параметром команда работала весьма серьезно. Также Кобин отказался от действий первым номером, трансформировав их в больший акцент на длинные вертикальные переводы при выходе из обороны. Банальной "возни" в центре поля, которую "Минай" нередко мог себе позволить во второй лиге, уровнем повыше стало существенно меньше.

В четырех играх с прямыми конкурентами "Минай" набрал семь очков, а единственное поражение потерпел в Киеве (3:4), где из пяти ударов в створ три оказались результативными. Все вы, наверняка, помните ту игру, которую по праву называют одной из самых ярких в сезоне. Команды на двоих создали всего 1,73 xG, но забили семь голов, в основном дальними ударами. Важно и то, что удалось забить десять голов в четырех очных поединках, намного больше конкурентов. Именно смелость и гибкость в игре могут стать тем решающим фактором, который поможет "Минаю" в будущем достигнуть высот.

Домашний стадион нередко становился для команды из Закарпатья "крепостью", в Минае в девяти последних играх чемпионата лишь "Рух" сумел набрать очки (1:1) за счет обмена голами на последних минутах. Ту же "Оболонь-Бровар" здесь ребята Кобина уничтожили 4:1, с "Агробизнесом" справились с минимальным счетом (2:1), зато при 55,5% попадания в створ! Опять же - прогресс в плане рациональности использования своих моментов по сравнению с первыми двумя турами был очевидным уже к середине сентября.

Василий Кобин скромно отмечал на старте сезона, что его задача как тренера, а также в целом вектор развития клубной структуры - это обучение. То есть сразу ставить максимальные задачи никто не собирался. Но мечта о Премьер-лиге, которую в перспективе было бы неплохо воплотить, уже тогда теплилась в душах болельщиков, как и всех игроков и работников клуба.

Коллектив действительно прогрессировал осенью 2019-го, причем семимильными шагами, чему подтверждением и уверенное прохождение сетки Кубка. Если в Калуш отправился по сути дубль, вырвавший победу над середняком второй лиги лишь на последних минутах (2:1), то уже с "Волынью" играла основа, которая буквально уничтожила второй состав "крестоносцев" (1:0). Иллюстрацией доминирования могут служить 24 удара, из которых снова львиная доля (десять) пришлась в створ.

В целом матчей, в которых "Минай" показывал эффективность ударов от 40% попаданий в створ от общего числа и выше, оказалось 14 из 22 в первой части сезона (с учетом кубковых). Поединки против "Прикарпатья" и "Николаева" (1:1, единственный гол с пенальти) относились к тем, которые были не самыми удачными по части построения атакующих действий и главный тренер оперативно отреагировал на это. Начинал сезон закарпатский коллектив в формации 4-4-2, которая в билд-апе видоизменялась в 3-5-2, а при обороне тут же превращалась в 5-3-2 за счет опускающихся ниже вингеров и опорного полузащитника. Ключевой ошибкой, которая стоила пяти очков в первых двух турах, стало активное задействование именно опорников в начальной фазе атак и низкий процент диагональных переводов. Устранив эти моменты, удалось улучшить игру и результаты.

Со временем Василий Кобин адаптировал своих подопечных под игру по схеме 4-1-4-1 во время владения мячом с существенным акцентом на фланги.

Это тут же дало результат как в проценте прицельных ударов, так и в их качестве. Показатель xG также стабильно рос - если из первых семи поединков сезона в четырех случаях "Минай" не мог набрать и единицы по этому параметру, то в последующих 15 таковых было лишь два. Да и то гостевые поражения со счетом 0:1 от "Горняка-Спорта" (0,99) и "Волыни" (0,83) нельзя назвать провальными в плане ожидаемых голов.

Стоит отметить, что после "Прикарпатья" Кобин лишь раз отказался в домашнем матче от агрессивной схемы с одним опорником по примеру национальной сборной Украины. Речь о матче с "Рухом" (1:1), которому минайцы добровольно отдали мяч, а билд-ап строили в подавляющем большинстве случаев путем длинных вертикальных передач на форвардов и вингеров с акцентом на правый фланг.

Даже основной "фантазиста" Анатолий Нуриев при наличии выбора между короткой и длинной передачей в центре зачастую выбирал диагональный заброс.

Оборонялись же хозяева с "ромбом" в центре поля, максимально насыщая зону мяча, нередко этот "ромб" в полном составе смещался на один из флангов, помогая таким образом пятерке защитников выстраивать дополнительную линию прессинга.

Болельщики команды, наверняка, расстроились когда ее зимой покинул главный голеадор Роберт Гегедош. Но сила "Миная" Кобина именно в системе игры, а не в персоналиях. На сборах клуб просматривал более четырех десятков кандидатов и встроить очередных "рабочих лошадок" в гибкую схему точно не составит труда. Уже в кубковом поединке с "Ингульцом" (1:1, 6:5 пен) удалось отметить, что потеря Гегедоша практически никак не повлияла на качество работы команды как в прессинге, так и при игре первым номером. Три новичка появились в составе с первых минут, но при этом трансформации по ходу матча и дальше остались отличительной чертой "Миная".

Начинали ту встречу подопечные Кобина по схеме 4-5-1, которая при атаке трансформировалась в 3-5-2 за счет опускания Вагина к центральным защитникам и высокого подключения фулбеков. Нуриев при этом помогал впереди Орынчаку, который стартовал в роли "Гегедоша" на острие.

Первую замену наставник хозяев сделал лишь на 80-й минуте, отреагировав на удаление в составе "Ингульца". Маик заменил Глаголу, на место которого сместился Орынчак. Схема все еще оставалась несменной, но лишь до тех пор пока Микуляк не поменял Богдана, а Кополовец не вышел вместо Ткачука. Овертайм хозяева начали уже с "испанкой", а роль второго опорника вместе с Вагиным исполнял опытный Микуляк.

Интересно отметить основные моменты игры "Миная" и на примере голов из этого матча. Автор первого Глагола сам же и начал атаку, находясь явно не в родной позиции правого полузащитника, а в структуре коллективного отбора в центре поля, ближе к противоположному флангу. Компактность позволила хозяевам быстро "разжать пружину" после отбора и наказать гостей за небрежность. Однако и когда "Минай" пропускал, опорные полузащитники слишком буквально восприняли рекомендацию зонной обороны и сместились в линию с четырьмя защитниками, что создало вакуум в центре поля, которым с радостью воспользовался "Ингулец". Спишем на несыгранность Ткачука с партнерами, ведь он явно был здесь лишним и по сути дублировал маневр Вагина.

У Нуриева и Кополовца, которые были "крайками" в тройке атакующих полузащитников была особая роль - они открывались между линиями, смещаясь в полуфланг, а пространство возле самих боковых линий оставляли для подключений крайним защитникам. По сути с мячом в эти минуты "Минай" играл в 2-1-6-1, что является еще одной трансформацией уже известной всем схемы 4-1-4-1. За счет того, что петровский клуб играл в меньшинстве, фулбеки смело подключались к атакам и лишь чудо не позволило хозяевам все же дожать соперника. Удаление Никитюка лишь сбило атакующий порыв, поэтому пришлось согласиться на серию пенальти. Но в чем точно нельзя упрекнуть Василия Кобина, так это в отсутствии смелости, ведь спокойно можно было оказаться пойманным на контратаке, у "Ингульца" ведь все еще оставались на поле Бартулович, Лупашко и Коваленко, которые запросто могли поймать соперника на контратаке.

В последнем своем матче перед паузой "Минай" заработал 2,99 балла по xG и снова попадал в створ в 47% случаев. При 54% владения точность передач у хозяев составила 78%, что все равно лучше, чем у соперника. Половина потерь были допущены в финальной трети поля, а у своих ворот подопечные Кобина лишь 24 раза потеряли мяч. Для сравнения, команда Лавриненко допустила 42 обрезки и потери в первой трети. Поэтому по качеству футбола это была очередная заслуженная победа "Миная", явно не последняя. По крайней мере при этом тренере.