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Черкащина - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеосимулятор матча
Из-за того, что реальный футбол сейчас недоступен, "Металлист 1925" организовал видеосимуляцию поединка с "Черкащиной" на своем You Tube канале.
Ходят слухи, что сам главный тренер харьковчан Андрей Демченко определял состав на этот "матч"...
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