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Первая лига

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Черкащина - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеосимулятор матча

Первая лига
(2 голосов)

Из-за того, что реальный футбол сейчас недоступен, "Металлист 1925" организовал видеосимуляцию поединка с "Черкащиной" на своем You Tube канале.

Черкащина - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеосимулятор матча
Новина українською

Ходят слухи, что сам главный тренер харьковчан Андрей Демченко определял состав на этот "матч"...

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В статье: Первая лига Металлист 1925 (Харьков) Черкащина (Черкассы)
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