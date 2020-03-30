Хавбек Руха: Нужны 2-3 недели подготовки перед восстановлением чемпионата

Полузащитник "Руха" Иван Калюжный на карантине поехал из Львова на малую родину - в Харьков. А оттуда - с женой к тете в деревню.

Футболист признается, что окончательного мнения о пандемие не сформировал.

- Иван, как поддерживаешь физическую форму и как проводишь время на досуге?

- Нахожусь в Харькове, обычно сижу дома, но время от времени выхожу побегать кросс. Дома уже сидеть невозможно, но, если даже выходим на улицу, то только в небольшой компании. Все же в основном занимаюсь дома. Тренер по физподготовке Виталий Романюк сбрасывает нам различные упражнения. Занятия направлены на укрепление мышц - планка, пресс, прыжки и тому подобное.

- Какова сейчас ситуация в твоем городе?

- Не могу сказать, что в Харькове есть какая-то паника среди местных жителей. Восприятие ситуации у харьковчан спокойное. На самом деле, на улице достаточно людей. Да, меньше, чем было раньше, но город точно не пустует. Тем не менее, каждый второй ходит в медицинской маске.

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- Как ты морально себя разгружаешь?

- Чтобы развеяться, поехали с женой в ее тети в деревню. У нее там все свое: козлята, которые дают молоко, экологически чистые продукты. Там перезагружаешся морально, ведь в селе, как ни как, очень красивая природа.

Если быть откровенным, то я еще не сформировал окончательного мнения по пандемии коронавируса. Отношусь к этому спокойно. Возможно, потому, что в Харькове не так много больных. У людей, как и у меня, мнения расходятся.

- Как ты думаешь, какие будут последствия из-за вынужденной паузы в чемпионате?

- Конечно, хотелось бы, чтобы чемпионат продолжился. Только вышли из зимнего отпуска, прошли 2 месяца очень хороших сборов и снова отправились на вынужденный карантин. Много мы отдыхаем. Лучше было бы, если бы мы тренировались и играли матчи. Тем не менее, анализируя ситуацию в Украине и учитывая тот фактор, что число заболевавших коронавируса растет, думаю, карантин продлят.

Даже если бы карантин завершился 24 апреля, то нам все равно потребуется время, чтобы привести себя в боевую готовность. Так, на сборе мы набрали отличную форму, но за это время многое потеряли. Уверен, что каждый игрок выходит бегать и тренируется дома, но удержать ранее приобретенные кондиции очень трудно.

Думаю, 2-3 недели подготовки нужно будет перед восстановлением чемпионата. Все же и этого времени будет недостаточно, чтобы привести себя в ту форму, которую мы набрали на собрании. Думаю, мы лучше были готовы к заключительной части чемпионата, а сейчас фактор физподготовке фактически нивелируется. Все же наше мастерство никуда не денется. В плане физической готовности все команды будут в равных условиях. Для кого-то, думаю, это большой плюс, а для "Руха" - огромный минус.

- Из-за распространения коронавируса границы стран закрыты. Когда наконец завершится вся эта ужасная история, какую страну хотел бы посетить?

- В будущем, когда мне стукнет 40 лет, хотел бы жить в Бельгии. Мне очень нравится уровень и стиль жизни бельгийцев. Там покой, никто никуда не спешит. Люди в Бельгии наслаждаются жизнью. В Украине все куда-то спешат.

- Напоследок, советы хотел бы дать нашим болельщикам?

- Советую людям чем-то себя занять дома: посмотреть фильмы, заниматься физически и умственно. И самое главное - берегите свое здоровье. Все будет хорошо.