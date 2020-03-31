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Новички Горняк-Спорта Векляк и Твердохлеб. Тренер Жабченко дал характеристику обоим
"Украина футбольная"
Игорь Жабченко, главный тренер "Горняк-Спорта" с Первой лиги, в гостях программы "Украина футбольная" рассказал о зимних новичках команды форварда Егора Твердохлиба и центрального защитника Богдана Векляка.
Нападающий Егор Твердохлиб (№22), который до сих пор выступал в любительском клубе "Атлет", подписал с "Горняк-Спортом" контракт.
Сергей Березка, бывший арбитр, нам его посоветовал. Прислал нарезку, - говорит Жабченко. - Я посмотрел, посмотрел статистику в любительском футболе.
Мне понравился этот игрок, он подкупил своей настойчивостью, харизмой: принимал мяч, всех обыгрывал и забивал. Мне импонирует. Мы его пригласили. Приехал в прошлом под конец чемпионата и мы подписали контракт.
20-летний защитник Богдан Векляк (№14) пришел из "Карпат".
Достаточно квалифицированный игрок. Поехал Юрий Кравчук во Львов. Нам нужен был еще один центральный защитник. Нашли Богдана в "Карпатах". Нам его посоветовали тоже. Приехал на сбор. Хорошие данные у него, первый пас, скорость, головой хорошо играет. Первая лига пойдет ему на пользу - и это футболист уровня УПЛ.