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Новички Горняк-Спорта Векляк и Твердохлеб. Тренер Жабченко дал характеристику обоим

Первая лига
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"Украина футбольная"

Новички Горняк-Спорта Векляк и Твердохлеб. Тренер Жабченко дал характеристику обоим
Новина українською

Игорь Жабченко, главный тренер "Горняк-Спорта" с Первой лиги, в гостях программы "Украина футбольная" рассказал о зимних новичках команды форварда Егора Твердохлиба и центрального защитника Богдана Векляка.

Нападающий Егор Твердохлиб (№22), который до сих пор выступал в любительском клубе "Атлет", подписал с "Горняк-Спортом" контракт.

Сергей Березка, бывший арбитр, нам его посоветовал. Прислал нарезку, - говорит Жабченко. - Я посмотрел, посмотрел статистику в любительском футболе.

Мне понравился этот игрок, он подкупил своей настойчивостью, харизмой: принимал мяч, всех обыгрывал и забивал. Мне импонирует. Мы его пригласили. Приехал в прошлом под конец чемпионата и мы подписали контракт.

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20-летний защитник Богдан Векляк (№14) пришел из "Карпат".

Достаточно квалифицированный игрок. Поехал Юрий Кравчук во Львов. Нам нужен был еще один центральный защитник. Нашли Богдана в "Карпатах". Нам его посоветовали тоже. Приехал на сбор. Хорошие данные у него, первый пас, скорость, головой хорошо играет. Первая лига пойдет ему на пользу - и это футболист уровня УПЛ.

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В статье: Первая лига Игорь Жабченко Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Украина футбольная Богдан Векляк Егор Твердохлиб
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