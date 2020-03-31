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Солдатенко: Мечтаю сыграть на Камп Ноу
Кипер Авангарда рассказал, чем занимается на карантине
Голкипер "Авангарда" Вадим Солдатенко рассказал о том, как проводит карантин.
- Коронавирус плодит панику, слухи и мифы среди людей. Все больше стран вводят карантин и принимают чрезвычайные меры для борьбы с распространением вируса, даже принимают решение о введении чрезвычайного положения.
- Ты согласен, что эти жесткие меры необходимы?
- Затрудняюсь ответить. В этом вопросе более компетентны представители такой профессии как медицина. Судя по тому, что нам говорят в новостях, что число зараженных с каждым днем увеличивается, считаю что необходимо строго соблюдать карантинный режим.
- Наверное поддерживаешь связь с партнерами по команде, какое сейчас настроение в коллективе?
- Конечно я поддерживаю связь с командой. Безусловно, мы проделали большую работу готовясь к чемпионату, но ситуация в стране и в мире изменила наши планы. Мы в хорошем настроении настроении. Как и раньше продолжаем поддерживать форму, и в любой момент будем готовы к играм чемпионата.
- Что делаешь для поддержания формы?
- В данный момент по мере возможности бегаю и придаю большое значение восстановлению после травм.
- Вспомни лучший матч в твоей карьере.
- Что приходит на ум, так это Юношеская лига УЕФА, матч с "Порту" (Португалия). Запомнилась эта игра тем, что я максимально выкладывался в этой игре, и это привело нашу команду к победе.
- Кто лучший игрок из тех с кем ты играл в одной команде?
- Мигель Велозу.
- С кем хотел бы сыграть в одной команде?
- Лионель Месси.
- Лучший вратарь мира на твой взгляд?
- Назову двух: Нойер и Облак.
- На каком стадионе ты мечтаешь сыграть?
- "Камп Ноу" (стадион ФК "Барселона").
- Какие советы можешь дать нашим болельщикам и юным футболистам на период карантина?
- В первую очередь я хочу посоветовать всем проявить терпение и понимание к ситуации, наш выход на поле напрямую зависит от людей, которые будут соблюдать карантин, чем быстрее наша страна справится с данной эпидемией, тем быстрее мы выйдем на поле и покажем настоящую игру!