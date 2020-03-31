Солдатенко: Мечтаю сыграть на Камп Ноу

Голкипер "Авангарда" Вадим Солдатенко рассказал о том, как проводит карантин.

- Коронавирус плодит панику, слухи и мифы среди людей. Все больше стран вводят карантин и принимают чрезвычайные меры для борьбы с распространением вируса, даже принимают решение о введении чрезвычайного положения.

- Ты согласен, что эти жесткие меры необходимы?

- Затрудняюсь ответить. В этом вопросе более компетентны представители такой профессии как медицина. Судя по тому, что нам говорят в новостях, что число зараженных с каждым днем ​​увеличивается, считаю что необходимо строго соблюдать карантинный режим.

- Наверное поддерживаешь связь с партнерами по команде, какое сейчас настроение в коллективе?

- Конечно я поддерживаю связь с командой. Безусловно, мы проделали большую работу готовясь к чемпионату, но ситуация в стране и в мире изменила наши планы. Мы в хорошем настроении настроении. Как и раньше продолжаем поддерживать форму, и в любой момент будем готовы к играм чемпионата.

- Что делаешь для поддержания формы?

- В данный момент по мере возможности бегаю и придаю большое значение восстановлению после травм.

- Вспомни лучший матч в твоей карьере.

- Что приходит на ум, так это Юношеская лига УЕФА, матч с "Порту" (Португалия). Запомнилась эта игра тем, что я максимально выкладывался в этой игре, и это привело нашу команду к победе.

- Кто лучший игрок из тех с кем ты играл в одной команде?

- Мигель Велозу.

- С кем хотел бы сыграть в одной команде?

- Лионель Месси.

- Лучший вратарь мира на твой взгляд?

- Назову двух: Нойер и Облак.

- На каком стадионе ты мечтаешь сыграть?

- "Камп Ноу" (стадион ФК "Барселона").

- Какие советы можешь дать нашим болельщикам и юным футболистам на период карантина?

- В первую очередь я хочу посоветовать всем проявить терпение и понимание к ситуации, наш выход на поле напрямую зависит от людей, которые будут соблюдать карантин, чем быстрее наша страна справится с данной эпидемией, тем быстрее мы выйдем на поле и покажем настоящую игру!