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Бразильский хавбек Металлиста 1925: В эти тяжелые времена мы должны молиться Богу
В Бразилии тоже бушует пандемия
Бразильский полузащитник "Металлиста 1925" Лукас Лопес Вентура, который во время карантина находится в Харькове, рассказал о своих буднях и о ситуации с коронавируса в Бразилии.
- Лукас, уже полторы недели, как идет вынужденный отпуск. Как проводишь время, чем занимаешься?
- Привет всем болельщикам! Очень соскучился за вами. Почти все время провожу дома, только иногда выхожу в магазин за продуктами. К счастью, он находится в нескольких метрах от моего дома. Смотрю телевизор, общаюсь в социальных сетях с друзьями и родными. Также выполняю физические упражнения, которые нам рекомендовали тренеры. Не хочется потерять форму перед началом тренировок.
- Какова ситуация с коронавируса в Бразилии? Наверное, твои родственники рассказывали новости...
- Да, в Бразилии также тяжелая ситуация с этой страшной болезнью. Там она быстро распространяется и сейчас больных более четырех тысяч, к сожалению, более чем у ста человек эта болезнь унесла жизни... Но я верю, что рано или поздно все наладится.
- Лично у тебя паники нет?
- Конечно, я волнуюсь. В эти тяжелые времена мы должны молиться Богу, получить от него поддержку и заряд сил.
- Уже сейчас погода в Харькове по-настоящему весенняя, но на улицу выходить нельзя...
- Да, это очень трудно. Погода солнечная и днем достаточно тепло. Прекрасные условия для тренировки, но, к сожалению, надо соблюдать карантин. Главное в этой ситуации - это здоровье, поэтому, конечно, будем следовать всем указаниям врачей.
- Для тебя прошедшая зима была первой в Украине. Как ее перенес?
- В целом, хорошо. Мы выполнили довольно большой объем работы, хорошо подготовились к возобновлению сезона. Так, пережили небольшой период, когда было достаточно холодно и на земле лежало много снега, но ребята из команды - украинцы - говорили, что настоящей зимы я еще не видел (смеется).
- Каким будут 11 туров чемпионата, которые командам остается сыграть?
- Очень надеюсь, что пандемия коронавируса быстрее закончится и мы сможем начать тренировки и игры. У нас очень сильная команда и я уверен, что в заключительных поединках мы сможем набрать много очков и быть как можно выше в турнирной таблице. Я и мои партнеры сделаем для этого все от себя зависящее!