Бразильский хавбек Металлиста 1925: В эти тяжелые времена мы должны молиться Богу

Бразильский полузащитник "Металлиста 1925" Лукас Лопес Вентура, который во время карантина находится в Харькове, рассказал о своих буднях и о ситуации с коронавируса в Бразилии.

- Лукас, уже полторы недели, как идет вынужденный отпуск. Как проводишь время, чем занимаешься?

- Привет всем болельщикам! Очень соскучился за вами. Почти все время провожу дома, только иногда выхожу в магазин за продуктами. К счастью, он находится в нескольких метрах от моего дома. Смотрю телевизор, общаюсь в социальных сетях с друзьями и родными. Также выполняю физические упражнения, которые нам рекомендовали тренеры. Не хочется потерять форму перед началом тренировок.

- Какова ситуация с коронавируса в Бразилии? Наверное, твои родственники рассказывали новости...

- Да, в Бразилии также тяжелая ситуация с этой страшной болезнью. Там она быстро распространяется и сейчас больных более четырех тысяч, к сожалению, более чем у ста человек эта болезнь унесла жизни... Но я верю, что рано или поздно все наладится.

- Лично у тебя паники нет?

- Конечно, я волнуюсь. В эти тяжелые времена мы должны молиться Богу, получить от него поддержку и заряд сил.

- Уже сейчас погода в Харькове по-настоящему весенняя, но на улицу выходить нельзя...

- Да, это очень трудно. Погода солнечная и днем ​​достаточно тепло. Прекрасные условия для тренировки, но, к сожалению, надо соблюдать карантин. Главное в этой ситуации - это здоровье, поэтому, конечно, будем следовать всем указаниям врачей.

- Для тебя прошедшая зима была первой в Украине. Как ее перенес?

- В целом, хорошо. Мы выполнили довольно большой объем работы, хорошо подготовились к возобновлению сезона. Так, пережили небольшой период, когда было достаточно холодно и на земле лежало много снега, но ребята из команды - украинцы - говорили, что настоящей зимы я еще не видел (смеется).

- Каким будут 11 туров чемпионата, которые командам остается сыграть?

- Очень надеюсь, что пандемия коронавируса быстрее закончится и мы сможем начать тренировки и игры. У нас очень сильная команда и я уверен, что в заключительных поединках мы сможем набрать много очков и быть как можно выше в турнирной таблице. Я и мои партнеры сделаем для этого все от себя зависящее!