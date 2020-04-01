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Инвестор МФК Николаев обратился за помощью к Президенту Зеленскому
Вспомнил обещание
Председатель наблюдательного совета МФК "Николаев" Сергей Кантор обратился за помощью в реконструкции Центрального стадиона города к Президенту Украины Зеленскому.
Кантор отметил, что клуб своими силами провел большую часть работ.
Когда мы начинали, инфраструктуры вообще не было. Газону было более 50 лет. Нам удалось его заменить совместными усилиями и в контексте всего проекта реконструкции.
Есть полноценное LED-табло, лучше в Украине, мы его еще в 2017 году запустили.
Сделали реконструкцию административно-бытового корпуса. В апреле он должен быть сдан в эксплуатацию, - перечислил Кантор.
Поэтому МФК "Николаев" обратился и к государственной власти за помощью в завершении работ на Центральном.
Президент Залененський после выборов приезжал, поддержал нашу идею. Надеюсь, что удастся и сейчас достучаться до его Офиса.