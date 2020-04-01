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Хавбек Черноморца о коронавирусе: Это все очень серьезно
"Стараюсь не контактировать с незнакомыми людьми"
21-летний полузащитник одесского "Черноморца" из Первой лиги Денис Янаков рассказал о своих карантинных буднях
- Занимаюсь по программе, которую нам предлагает тренер по физической подготовке. Стараюсь держать себя в тонусе, поскольку еще неизвестно, когда мы приступим к полноценным тренировкам. Поэтому в сложившейся ситуации приходится работать индивидуально в домашних условиях.
- Как противостоишь коронавирусу?
- Стараюсь соблюдать все рекомендованных нам правила безопасности. Ведь это все очень серьезно, стараюсь минимально выходить на улицу и не контактировать с незнакомыми людьми. Придерживаюсь правил гигиены.
- Чем занимаешься, кроме индивидуальных тренировок?
- Почти все свободное время провожу дома. Живу в Одессе с девушкой, в основном смотрим фильмы, сериалы.
- Какие твои пожелания болельщикам?
- Прошу соблюдать все правила безопасности карантина, не выходить без надобности на улицу. Берегите себя, своих родных и близких. И конечно же, чаще мойте руки. Тогда мы вместе победим этот опасный вирус.
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