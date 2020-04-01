Защитника Руха Дуць: Такое впечатление, что сейчас мы все, как в сериале LOST

Защитника "Руха" Игорь Дуць рассказал об особенностях сельского карантина и своих буднях в изоляции.

- Игорь, где проводишь карантин?

- Как только мы вернулись со сборов и узнали о введении карантина, поехал домой. Вот уже две недели я в родных Нижанковичах. Село у нас маленькое, но и здесь чувствуется, что люди стараются держать дистанцию. Без крайней на то необходимости не выходим из дома, не ходим, как раньше, в гости. К примеру, одна из моих бабушек живет в соседнем селе. Мы постоянно с ней на телефоне, но только раз в неделю посещаем, когда надо кое-что купить или помочь в хозяйстве. Если заходим, то ненадолго, потому что понимаем все возможные риски. Моя семья придерживается всех правил безопасности. Мама нас с сестрами переживает, постоянно напоминает - мыть руки, поддерживать свой иммунитет, избегать людных мест... Соседи у нас тоже сознательные: пикников и забав не устраивают, чтобы лишний раз не подвергать опасности себя на свои семьи.

- Кстати, как твои односельчане относятся к перспективе святить пасху онлайн?

- Конечно, каждый вечер смотрим новости, в курсе всех событий. Ситуация в Украине пока не критическая, но никто не знает, как будет дальше. Скорее всего, придется святить пасху дома. Не знаю, как другие, но я за такое решение. Лучше себя поберечь, чем идти в места большого скопления людей. Думаю, что и священники, и наша власть ищут различные варианты решения этой ситуации, просят украинский остаться дома. Пасха онлайн как раз одно из таких решений.

- Как проходят твои карантинные будни?

- Очень трудно было привыкнуть первую неделю. Когда есть футбол и тренировки, то есть график, от которого отталкиваешься. Чувствовал много свободного времени, пришлось искать, чем себя в этой ситуации занять. Каждый день, после обеда, тренируюсь, ведь у нас каждый игрок получил указания от тренеров. Особенно нравится, что могу выйти и побегать на свежем воздухе. Если бы был во Львове, пожалуй, такой возможности не имел бы. Смотрю сериалы, естьдома несколько книг, читаю. Мама, папа, обычно за границей, сейчас дома, поэтому провожу с ними и с сестрами свободное время. Поэтому фильмы, новости, еда, хорошее настроение и здоровый сон...

- Какие книги любишь читать и какие фильмы сейчас смотришь?

- Сейчас я читаю книгу Марка Мэнсона. Называется "Все замахало. Но надежда есть". Несколько лет назад прочитал другую книгу этого автора "Искусство забивать на все", теперь решил почитать его иное произведение. Брал ее с собой на сборы, но не дочитал. У меня вся семья читать очень любит, поэтому как минимум 40 минут в день стараюсь уделять чтению. Также на собрании начал смотреть сериал "LOST". Я сейчас четвертый сезон досматриваю. Там в центре сюжета - пассажиры самолета, которые после крушения оказались на необитаемом острове. Сейчас такое впечатление, что мы все, как в сериале "LOST". Потому что через коронавирус и карантин все люди метафорически оказались в роли главных героев этого культового сериала. Но если проводить параллели, то на том острове все герои выздоравливали. Поэтому, наверное, и полезно где-то немного побыть в изоляции. Надеюсь, скоро эта болезнь отойдет и все вернется к привычному ритму. Думаю. еще неделю-две, и досмотрю весь сериал. А самый любимый, который держал меня в напряжении от самого начала до конца, это "Побег из тюрьмы".

- Сейчас Италия стала главным очагом коронавируса не только в Европе, но и в мире. Знаю, что в прошлом году ты посещал эту страну. Что запомнилось из этой поездки больше всего?

- Действительно, на несколько дней во время отпуска ездили в Италию. Всегда мечтал там побывать. Были в Риме, посетили Ватикан, ездили на Пизанскую башню посмотреть и во Флоренции успели побывать. Утром шли из отеля, вечером только приходили. Одним словом, старались выжать из этого путешествия максимум. Итальянский ритм жизни завораживает, нравится менталитет итальянцев, их привычки - кофе утром пить, а в обед пиццу есть. Конечно, никто не мог подумать, что через каких 8-9 месяцев может произойти такая беда. Выражаю итальянцам и всем людям, сейчас страдают от последствий коронавируса, свою поддержку. Хотел бы, чтобы все быстрее решился, но видимо, еще не скоро мы все сможем путешествовать, как раньше, и открывать для себя новые страны.

- Твоя первая страна, в которой ты подумаешь после того, как откроются все границы?

- Честно говоря, о таком сейчас не думаю. Очень за Львовом соскучился. Давайте сначала коронавирус победим, а потом уже можно что-то планировать, а так...