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Капитан Ингульца: Игроки были готовы пойти на финансовые уступки, но президент клуба решил иначе
В Ингульце все стабильно
Капитан "Ингульца" Владислав Лупашко рассказал о том, что клуб платит игрокам зарплаты в полном объеме несмотря на карантин в связи с коронавирусом.
"Смотрим, какая ситуация сейчас в стране, в футболе. Мы это все понимаем. Обсудили с ребятами в клубе, что и как делать. Были готовы пойти на уступки в финансовом плане, но Александр Поворознюк высказал совсем другую позицию. Думаю, он сам ее озвучит.
Хотелось бы просто сказать от всего коллектива, всех наших семей большое спасибо вам, Александр Григорьевич. Мы с вами", – сказал Лупашко.