  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Капитан Ингульца: Игроки были готовы пойти на финансовые уступки, но президент клуба решил иначе
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Ингульца: Игроки были готовы пойти на финансовые уступки, но президент клуба решил иначе

Первая лига
(1 голосов)

В Ингульце все стабильно

Капитан Ингульца: Игроки были готовы пойти на финансовые уступки, но президент клуба решил иначе
Новина українською

Капитан "Ингульца" Владислав Лупашко рассказал о том, что клуб платит игрокам зарплаты в полном объеме несмотря на карантин в связи с коронавирусом.

"Смотрим, какая ситуация сейчас в стране, в футболе. Мы это все понимаем. Обсудили с ребятами в клубе, что и как делать. Были готовы пойти на уступки в финансовом плане, но Александр Поворознюк высказал совсем другую позицию. Думаю, он сам ее озвучит.

Хотелось бы просто сказать от всего коллектива, всех наших семей большое спасибо вам, Александр Григорьевич. Мы с вами", – сказал Лупашко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владислав Лупашко Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК ІНГУЛЕЦЬ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...