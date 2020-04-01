Капитан Ингульца: Игроки были готовы пойти на финансовые уступки, но президент клуба решил иначе

Капитан "Ингульца" Владислав Лупашко рассказал о том, что клуб платит игрокам зарплаты в полном объеме несмотря на карантин в связи с коронавирусом.

"Смотрим, какая ситуация сейчас в стране, в футболе. Мы это все понимаем. Обсудили с ребятами в клубе, что и как делать. Были готовы пойти на уступки в финансовом плане, но Александр Поворознюк высказал совсем другую позицию. Думаю, он сам ее озвучит.

Хотелось бы просто сказать от всего коллектива, всех наших семей большое спасибо вам, Александр Григорьевич. Мы с вами", – сказал Лупашко.