Паламар: Сезон в Первой лиге нужно доиграть. К примеру, сделать как в Англии Боксинг Дэй

Полузащитник "Балкан" Руслан Паламар рассказал о различных вариантах возобновления весеннего сезона в Первой лиге.

- Как думаешь, чемпионат Украины в Первой лиге будет доигран?

- Лично я, не вижу причин для того, чтобы он не был доигран. Осталось не так много игр, которые при желании можно доиграть в течение месяца. К примеру, сделать как в Англии "Боксинг Дэй". Мне плохо верится в то, что чемпионат аннулируют или закончат его в том виде, в которым он ушел на зимние каникулы. Большинство клубов не решили свои задачи и очень рассчитывают на второй круг.

- Насколько логично было бы при досрочном завершении сезона определять его лауреатов исходя из нынешнего турнирного положения команд?

- Как по мне – это нелогично и неприемлемо. В текущем сезоне за призовые места, идя нога в ногу, борется добрая половина команд Первой лиги. И тут, внезапно, на полпути, за пределами футбольного поля определяют ее чемпиона? Я думаю, у многих останется неприятный осадок, который, возможно, перерастет в нечто большее. Логично, было бы, либо аннулировать чемпионат, либо его полностью доиграть, даже с учетом того, следующий сезон может начаться с опозданием.

- В случае возобновления сезона в мае месяце команды смогут сохранить тот настрой, который был у них в осенней части чемпионата?

- Уверен, что да. Я даже думаю, что настрой будет запредельный у всех. Все уже давно успели соскучиться за футбол и с каждым днем это чувство усиливается. Дай Бог, что карантин поскорее закончился и мы в мае продолжили чемпионат.

- Сколько времени УАФ и ПФЛ Украины должны предоставить клубам для того, чтобы они сумели отойти от карантина и вернуться в нормальный тренировочный процесс?

- Думаю, что 10-14 дней будет достаточно. Несмотря на вынужденный отпуск, все футболисты, наверняка, стараются поддерживать свою форму в домашних условиях. Поэтому, за несколько недель они вернутся в тонус.

- Играть минимум по два матча в неделю, с учетом больших переездов, сложно не будет?

- Не сложно. В нашем чемпионате довольно часто случаются такие плотные графики игр. К примеру, игра чемпионата, потом, на третий день игра Кубка и в конце недели еще одна игра чемпионата. Как по мне то, наоборот, при таком количестве игр становиться интереснее играть.

- Не исключен вариант, при котором играть придется всё лето. К такому развитию событий готов?

- Конечно, готов. Дай Бог, чтобы все были здоровы, а чемпионат доиграть – обязательно найдется время!