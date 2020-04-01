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Врач Оболони-Бровар: Температурный режим не влияет на распрсотранение коронавируса

Первая лига
(2 голосов)

Но все-таки с приходом весны есть и позитивный момент

Врач Оболони-Бровар: Температурный режим не влияет на распрсотранение коронавируса
Новина українською

Врач первой команды ФК "Оболонь-Бровар", кандидат медицинских наук Павел Павличенко высказал свою точку зрения относительно пандемии коронавируса.

- Врач "Черноморца" сказал, что с приходом яркого солнца можно ожидать спад эпидемии коронавируса. Как вы считаете?

- Действительно, такое мнение имело право на существование, и я тоже так считал. При теплой погоде может происходить снижение заболеваемости, но это не будет связано с температурным режимом.

Однако, доказано, что распространение коронавируса не зависит от климатической зоны. Положительный момент в том, что помещения будут больше проветривать, в закрытом пространстве станет меньше людей. Конечно, это позволит уменьшить передачи вируса. Люди будут приобретать естественной иммунитет и это гарантирует остановку такого масштабного распространения коронавируса.

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В статье: Оболонь-Бровар (Киев) коронавирус
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Источник:
ПФЛ

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