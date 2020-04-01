Врач Оболони-Бровар: Температурный режим не влияет на распрсотранение коронавируса

Врач первой команды ФК "Оболонь-Бровар", кандидат медицинских наук Павел Павличенко высказал свою точку зрения относительно пандемии коронавируса.

- Врач "Черноморца" сказал, что с приходом яркого солнца можно ожидать спад эпидемии коронавируса. Как вы считаете?

- Действительно, такое мнение имело право на существование, и я тоже так считал. При теплой погоде может происходить снижение заболеваемости, но это не будет связано с температурным режимом.

Однако, доказано, что распространение коронавируса не зависит от климатической зоны. Положительный момент в том, что помещения будут больше проветривать, в закрытом пространстве станет меньше людей. Конечно, это позволит уменьшить передачи вируса. Люди будут приобретать естественной иммунитет и это гарантирует остановку такого масштабного распространения коронавируса.