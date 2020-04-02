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Президент Ингульца: Все смеялись, а матч с мадридским Реалом на Арене Ингулец – это моя цель
Вместе с Кубком Украины
Александр Поворознюк, президент "Ингульца", рассказал о достижениях своих целей в футболе и установлении каждый раз новых вершин.
Президент клуба Первой лиги вспомнил, что когда только начинал развивать футбол, у него была мечта подержать в руках хотя бы какой-то кубок.
Мы в первый же год выиграли кубок области по пенальти. Невероятная игра была ...Я взял в руки этот кубок. Тогда захотелось чего-то больше - и команда получила любительский кубок Украины.
Немного не хватило, чтобы подержать в руках Кубок Украины - поиграли в финале "Шахтеру". Но это не значит, что у меня нет желания победить. И на этот год было такое желание! Мы будем стараться выиграть Кубок Украины - а аппетит приходит во время еды. Есть желание, есть возможности, я ставлю планку и к этому желанию иду.
Рассказал Александр Поворознюк и о мечте - привезти в Петрово мадридский "Реал".
Как так жить, чтобы не планировать? Все смеялись, что Поворознюк сказал о том, мол "Ингулец" сыграет на своем стадионе с "Реалом".
Но пусть смеются! А у меня такая мечта есть. И поверьте - сколько хватит моего жизненного пути - столько буду к этой цели идти. На сколько меня хватит и будет ли это? Это уже другое дело, но я буду идти и делать все, чтобы мы когда-то сыграли с мадридским "Реалом" на "Арене Ингулец".