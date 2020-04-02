Новости ПФЛ в марте - карантинный дайджест

Клубы ПФЛ не успели сыграть официальных встреч в 2020-м году, за исключением участников четвертьфинала Кубка Украины. Так что по сути у них продолжаются сборы, с той лишь разницей, что игроки вынуждены тренироваться на самоизоляции.

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Многие команды внедрили и успешно применяют тактику дистанционных тренировок по видеосвязи, некоторые вынуждают своих игроков присылать отчеты о проделанной работе. В "Кристалле", например, пошли еще дальше и публикуют эти данные у себя на официальном сайте и на You Tube канале. Таким образом болельщики также могут следить за своими футболистами и сравнивать их по качеству "самоотдачи".

"Рух" не сможет заявить новичков

Конфликт львовского "Руха" и УАФ приобретает все более острые очертания и вряд ли близок к решению. За использование неофициальных мячей лиги клуб был оштрафован, но деньги до сих пор на счет ассоциации не перевел. В связи с этим регистрация зимних новичков, а их много, не доступна команде Юрия Бакалова. Наверняка, Григорию Козловскому не составит труда все же решить вопрос, заплатив требуемые средства. Но с чем тогда связаны подобные промедления? Небось, принципы?

Выборы в "Вересе"

Первый в Украине футбольный клуб со статусом "Публичное акционерное общество" решил сделать публичными и выборы в наблюдательный совет. По крайней мере выборы представителя от болельщиков проводились в социальных сетях клуба, а само голосование было оформлено в телеграм-канале. Акции на общую стоимость 50 миллионов гривен также запущены в оборот и в дальнейшем становится членом совета получат право все, кто будет владеть ими в объеме более 5%.

Можно лишь поддержать подобные начинания, тем более, что они никак не идут в разрез с результатами на футбольном поле.

"Ингулец" активизировал строительство стадиона

Готовясь к решающему прыжку в УПЛ, клуб из поселка Петрово активизировался на финальном этапе строительства нового стадиона. Была подготовлена система подогрева и заложен фундамент будущего газона. Также уже готов металлический каркас трибун, а президент "Ингульца" Александр Поворознюк отметил, что осветительные мачты уже закуплены и ждут своей очереди на складе. Тем не менее, к лету работы закончены не будут, так как в качестве арены для возможного участия в Премьер-лиге "Ингулец" заявил под аттестацию днепровский "Метеор".

Реконструкция ровенского "Авангарда"

Ведется полномасштабное строительство и в Ровном. Ранее местный стадион "Авангард" было решено реконструировать, из-за чего "Верес" уже несколько лет принимает соперников в районном центре Млинов. Однако в марте обвалилась часть трибуны, после чего понадобилась экстренная экспертиза оставшейся части конструкции. Если окажется, что "Авангард" подлежит сносу из-за некачественных строительных технологий времен СССР, то период сдачи в эксплуатацию может затянуться еще на пару лет минимум.

"Кристалл" выводит тренды на новый уровень

Херсонский "Кристалл" не отстает от модных веяний, в связи с карантином. Во время пандемии игроки не просто тренируются по намеченной тренерским штабом программе, но и ежедневно присылают отчеты о проделанной работе в виде скринов пробега и видеонарезки упражнений. Весь этот контент клуб публикует у себя на сайте, так что все желающие могут ознакомиться со спецификой работы футболистов на самоизоляции. Особенно порадовали Максим Крутин и Сергей Цой. Первый работает совместно с собакой, а капитан успевает еще и узнать последние новости из телевизора параллельно с занятием.

Помощь медицине от футбольных клубов

Практически каждый профессиональный футбольный клуб страны стремится помочь местным больницам во время карантина, но особой активностью отметились "Минай" и "Агробизнес". Михаил Кополовец и Андрей Попович передали инфекционной больнице Ужгорода партию необходимых медикаментов, а другие игроки вместе с активными болельщиками клуба бесплатно доставляют еду и лекарства пенсионерам.

В Волочиске пошли дальше, по словам президента "Агробизнеса" Олега Собуцкого в эфире телепрограммы "Украина Футбольная", клуб закупил 2 аппарата искусственной вентиляции легких, по одному на Тернопольскую и Хмельницкую области. В Киеве сообщество ветеранов футбола помогает всем экс-футболистам, которые обращаются за помощью по части питания или медикаментозных средств. Все это помимо стандартного набора из масок, халатов, перчаток и градусников.

О ситуации со стадионом в Николаеве

Глава наблюдательного МФК "Николаев" Сергей Кантор расказал о ходе реконструкции Центрального стадиона. Полностью заменен газон, в апреле должно быть сдано в эксплуатацию административное здание вместе с бытовыми помещениями. Также функционер напомнил президенту Украины о его обещании помочь и отметил, что до сих пор львиная доля работ покрывалась за счет финансирования со стороны футбольного клуба.

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Впрочем, учитывая, что команда является "муниципальной", можно смело делить расходы пополам с городским бюджетом, не так ли?

Фирменные маски от "Металлиста 1925"

Харьковчане быстрее всех отреагировали на маркетиговые возможности текущей ситуации и забрендировали защитные маски своей эмблемой. Все работники клуба получили доступ к продукции бесплатно, а вот болельщикам она доступна по не самой дорогой цене в 45 грн за штуку. По словам пресс-службы клуба, маска сделана из двух слоев хлопка, между которыми имеется слой медицинского спанбонда. Конечно же, многоразовая.

Вопрос зарплат в период карантина

Главный тренер "Горняка-Спорта" Игорь Жабченко на вопрос журналиста о финансовых рисках клубов ПФЛ в связи с пандемией отметил, что для его игроков даже урезание оклада в 30% станет ощутимым ударом по семейному бюджету. При этом, в Горишних Плавнях продолжает работу комбинат, который и спонсирует команду. Но следует понимать, что в весьма ограниченном бюджете находится большинство клубов первой и второй лиг, кроме тех, кто имеет подпитку внушительным частным капиталом. Так что чем больше времени команды будут находиться на карантине, тем больший риск скоропостижной "гибели" некоторых из них.

Из тех, кто и без коронавируса испытывал проблемы с финансированием, вспомнить можно симферопольскую "Таврию", "Черкащину", "Кремень", черновицкую "Буковину". Рискуют и "муниципальные" клубы, такие как запорожский "Металлург", "Прикарпатье", "Кристалл", отчасти "Нива" (Винница) и "Ужгород". В условиях борьбы с пандемией поддержка футбольных клубов окажется в первых рядах статей бюджета, которые горсоветы примутся сокращать...

Трансляция тренировки при помощи дрона

Напоследок отметим ноу-хау "Ингульца", который решил снять тренировочный процесс при помощи дрона. Причем квадрокоптер стал непосредственным участником занятий, если учесть, что с ним хотел обыграться в пас Александр Мишуренко. Трансляциями матчей при помощи новейших технологий в первой лиге уже никого не удивишь, "Прикарпатье" еще в прошлом сезоне практиковало подобное. А вот подобная вовлеченность в процесс - несколько новый и потому интересный формат.

Рекомендуем всем оставаться дома и желаем избежать тяжелых последствий борьбы с болезнями, какими бы то ни было. Здоровья!