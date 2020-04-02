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Президент Ингульца: Шарпара здесь не будет никогда. Это мое решение

Первая лига
(1 голосов)

Нюансы кадровой политики от президента клуба из Петрово

Президент Ингульца: Шарпара здесь не будет никогда. Это мое решение
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о неудавшемся трансфере Вячеслава Шарпара.

"У Шарпара была уникальная возможность стать членом семьи "Ингульца". Но так сошлись звезды, что он выбрал "Ригу", а не "Ингулец". Теперь, когда он этого хочет, считаю, этого желания уже мало.

Действительно, он уже не раз здесь был. И сейчас вот скоро приедет, кофе попьем. Шарпар в "Ингульце" не будет играть никогда. Это мое решение. У меня тоже есть свое я, тоже привык отвечать за свои слова.

Не хочу вдаваться в дебри. Если он посчитает за нужное рассказать, он сам скажет. А я скажу как президент клуба: его здесь не будет никогда", – сказал Поворознюк.

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В статье: Вячеслав Шарпар Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
ФК ІНГУЛЕЦЬ

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
02.04.2020 в 19:04
Да и без Шарпара есть игроки которые усилят Ингулец
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