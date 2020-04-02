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Кополовец: Не все нынешние претенденты на УПЛ из Первой лиги захотят повыситься в классе

Первая лига
(3 голосов)

Надвигается финансовый кризис

Кополовец: Не все нынешние претенденты на УПЛ из Первой лиги захотят повыситься в классе
Новина українською

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец прокомментировал ситуацию с карантином и остановкой футбольного сезона в Первой лиге.

- Непонятно, каким будет чемпионат после завершения карантина, и в каком состоянии команды подойдут к нему. Ведь почти двухмесячный перерыв скажется и отразится на качестве игры. И в случае принятия решения продолжить чемпионат, непонятно каким будет календарь, играть по два матча в неделю - слишком сложно. И через финансовую составляющую не все нынешние участники Премьер-лиги смогут продолжить свои выступления в УПЛ, ведь надвигается финансовый кризис, поэтому не думаю, что все нынешние претенденты на УПЛ из Первой лиги захотят повыситься в классе.

- А "Минай" хочет выступать в УПЛ, ведь является одним из претендентов?

- Мы хотим, но непонятны пока ближайшие перспективы, ведь в УПЛ уже более высокий уровень в том числе и финансовая составляющая. Очень хочется, чтобы вокруг "Миная" объединились больше инвесторов даже готов всячески способствовать их привлечению.

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В статье: Михаил Кополовец ФК Минай коронавирус
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Источник:
uzhgorod.net.ua

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Комментарии (1)
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spinfloid (Kherson)
02.04.2020 в 21:02
И хочется и колется.
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