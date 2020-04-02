Президент Ингульца: Павелко – неглупый человек, но в его окружении крутятся закулисные "каламбуры"

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк заявил, что в вопросе доигровки чемпионата Украины он полагается на президента УАФ Андрея Папвелко.

"Мы живем в Украине, где от нас, даже президентов клубов, абсолютно ничего не зависит. Поэтому я хотел бы, чтобы это осталось на совести Андрея Павелко и его "компани".

Андрей Васильевич – совсем не глупый человек, он знает, как правильно поступить и как правильно сделать. А вот в его окружении крутятся закулисные "каламбуры", но придет время, и он наведет порядок.

Мы будем выполнять такое решение, какое они примут. Остается только ждать", – сказал Поворознюк.