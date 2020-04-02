  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Президент Ингульца: Павелко – неглупый человек, но в его окружении крутятся закулисные "каламбуры"
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Ингульца: Павелко – неглупый человек, но в его окружении крутятся закулисные "каламбуры"

Первая лига
(1 голосов)

Александр Поворознюк высказался относительно доигровки чемпионата

Президент Ингульца: Павелко – неглупый человек, но в его окружении крутятся закулисные "каламбуры"
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк заявил, что в вопросе доигровки чемпионата Украины он полагается на президента УАФ Андрея Папвелко.

"Мы живем в Украине, где от нас, даже президентов клубов, абсолютно ничего не зависит. Поэтому я хотел бы, чтобы это осталось на совести Андрея Павелко и его "компани".

Андрей Васильевич – совсем не глупый человек, он знает, как правильно поступить и как правильно сделать. А вот в его окружении крутятся закулисные "каламбуры", но придет время, и он наведет порядок.

Мы будем выполнять такое решение, какое они примут. Остается только ждать", – сказал Поворознюк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Павелко Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК ІНГУЛЕЦЬ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...