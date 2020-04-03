Игрок Авангарда выделил два топ-матча своей команды

Центральный защитник и опорный полузащитник "Авангарда" Юрий Сеницкий прокомментировал ситуацию в мире и в Украине с коронавирусом, рассказал о зимним сборе и своих тренировках сейчас.

- Карантин введен не просто так, это серьезное дело. Высокопоставленные люди нашей страны и всего мира советовались, принимая это решение. Нам остается только принять эту ситуацию и соблюдать правила карантина.

- Чем занимаешься в этот период? Что делаешь для поддержания формы?

- В основном сижу на базе, потому, что не смог вернуться домой. Выхожу на улицу или в магазин, или на пробежку. Главный тренер предоставил индивидуальную работу каждому игроку, кроме которой я также занимаюсь с мячом на поле.

- Исходя из проведенных полноценных сборов, слабые и сильные стороны команды ты увидел?

- Я считаю, что сбор для этого и нужен, чтобы была возможность ошибаться и пробовать играть различными вариантами состава на фоне иностранных команд, но в первую очередь сбор в Турции нужен для того, чтобы мы могли привыкнуть к натуральному газону и конечно же подойти в оптимальных кондициях к чемпионату.

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- Ты выступаешь в "Авангарде" уже полтора года. Какой матч в составе нашего клуба тебе запомнился больше всего и почему?

- Думаю, за эмоциями это последний матч сезона 2018/19 с "Металлистом 1925", где нам удалось выиграть 1:0. К сожалению в той игре я не участвовал из-за травмы, но переживал за наших с трибун. Хотел бы еще выделить домашний матч первого тура нынешнего чемпионата с "Волынью", в котором мне удалось сравнять счет, после того как мы проигрывали 0:1 после первого тайма, и в итоге смогли переломить ход игры, забили еще два мяча и выиграли ту игру. Думаю, зрителям этот матч очень понравился.

- Кто для тебя пример в футболе?

- Н'голо Канте. Этот человек, который начинал с низших лиг Франции и достиг таких высот, своим примером подтверждает то, что нужно идти к своим целям не останавливаясь.

- Кого считаешь лучшим в истории футбола и среди современных игроков?

- Для меня и сейчас и в истории лучший игрок это Лионель Месси. Он "не с нашей планеты", как о нем любят говорить.

- Самые команда, стадион, и тренер мирового уровня на твой взгляд.

- "Ливерпуль", Камп Ноу, Юрген Клопп.

- Что пожелаешь болельщикам?

- Болельщикам и их семьям хотелось бы пожелать огромного здоровья в это непростое для всех нас, период. Мы очень скорбим по ним, и за домашними матчами. Когда все закончится, мы обязательно встретимся на стадионе!