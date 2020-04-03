Вратарь Балкан рассказал об онлайн-тренировках и особой усталости голкиперов

Самая южная команда Первой лиги, зорянские "Балканы", как и весь футбол, "карантинуют", но в то же время в одиночку тренируется и размышляет о восстановлении соревнований.

Об актуальных вопросах футбола говорил вратарь Богдан Лободров.

- Богдан, как проводишь вынужденный отпуск? Находишь ли возможности для того, чтобы в условиях жесткого карантина поддерживать физическую форму?

- Не буду оригинальным, если скажу, что все эти дни сижу дома. На улице стараюсь вообще не появляться, в связи с такой сложной ситуацией, как в Украине, так и во всем мире. Что касается поддержания физической формы, то у нас каждый день проходят тренировки с Дмитрием Викторовичем Пархоменко в режиме онлайн. Кроме этого, стараюсь еще дополнительно заниматься, поскольку нужно держать себя в тонусе.

- Когда в последний раз работал с мячом?

- Возможно, вы не поверите, но я стараюсь работать с мячом хотя бы через день. Другой вопрос, что в домашних условиях перечень упражнений с ним весьма ограничен.

- Прошлой зимой в команде появился молодой специалист по работе с вратарями, который еще совсем недавно был твоим одноклубником. Как работается под руководством Сергея Валерьевича Лукаша?

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- Не знаю, как другим, а мне нравиться это сотрудничество. Да, Сергей Валентинович молодой специалист, осваивает новый опыт, а мы всем нашим вратарским коллективом, в свою очередь, стараемся ему в этом помогать.

- С уходом из команды Алексея Паламарчука конкуренция за место в основном составе между вратарями обострилась?

- На мой взгляд, да. Ребята у нас все молодые, амбициозные, все хотят играть в основном составе. Остальное будет зависеть от каждого из нас. Кто лучше себя проявит - тот и будет играть.

- Ты в зорянской команде дольше других своих коллег. Есть ли на уровне подсознания уверенность в том, что именно ты будешь иметь реальные шансы претендовать на место в основном составе?

- Ни в коем случае. Таких мыслей нет и никогда не было. Как и другие ребята, я всегда стараюсь максимально выкладываться на тренировках и только в честном соперничестве доказывать свою состоятельность. А дальше - слово за главным тренером.

- Наверное, ты следишь за новостями украинского футбола и слышал о нескольких вариантах продолжения чемпионата. Из них, как ты считаешь, какой наиболее оптимальный в сегодняшней ситуации?

- Хотелось бы поскорее вернуться на футбольное поле, но, к сожалению, когда это произойдет, никто сказать не может. Наше дело - играть. А в каком формате, пусть решают компетентные в этом вопросе организации. Какое бы решение не приняли - будем отталкиваться от него. Я не думаю, что наша лига не найдет возможности доиграть оставшиеся 11 матчей.

- Медицинский штаб команды мониторит ситуацию с нынешним состоянием здоровья ребят? А главное, дает ли рекомендации футболистам по действиям в период карантина?

- Да, конечно, представители медицинского штаба держат руку на пульсе по каждому футболисту клуба. Нас проконсультировали, как вести себя в условиях карантина, а главное - какие меры предосторожности. Поэтому с этим проблем нет.

- Скорее всего, в случае возобновления сезона, играть придется довольно часто и возможно даже без летнего отпуска. Вратари также устают, как и полевые игроки?

- В физическом плане на футбольном поле полевые игроки устают больше, чем вратари. Однако, мы по своему тоже устаем. Постоянно быть сконцентрированным на игре, перемещение в воротах, правильные подсказки защитникам - все это серьезная психологическая нагрузка. Поэтому, полевые игроки больше устают физически, а мы психологически.

- Чем пытаешься занимать себя во время вынужденного простоя?

- Смотрю художественные фильмы, сериалы, читаю разную литературу, играю на приставке. В общем, стараюсь себя чем-то постоянно занимать, чтобы не умереть от скуки.