Экс-хавбек Карпат взял бы в Рух Кополовца и Лукаса Переса

Сейчас в карьере 31-летнего Ярослава Мартынюка - время "Руха", за него он провел уже 12 матчей в этом сезоне. А за все время взрослой карьеры это уже 6-й клуб центрального полузащитника, который успел поиграть в легендарных "Карпатах" Кононова, а еще в Беларуси, Узбекистане, на Кипре и в киевском "Арсенале".

Недавно болельщики получили возможность пообщаться с футболистом онлайн на клубном сайте. Предлагаем самое интересное из той чат-конференции.

- Кого из игроков "Карпат", или среди футболистов, выступавших с тобой за "Карпаты", ты хотел бы видеть в "Рухе"?

- Я выбирал бы среди топовых легионеров. Например, "Руху" не помешал бы Лукас Перес, он играл на высоком уровне в Испании, Англии. Также взял бы Михаила Кополовца в "Рух". Он бы веселил команду своими действиями на поле.

- Какой самый курьезный случай у тебя был в течение карьеры?

- Серьезные курьезы не попадались. Был момент, когда после "Карпат" я поехал на сбор в Турцию к команде "Шахтер" из Караганды. Меня пригласили, я там сыграл две игры, забил гол и думал, что меня точно возьмут.

Ребята в команде говорили, что неплохой футболист приехал. Впоследствии мне говорят: "Мы на эту позицию ищем более сильного игрока". Я им ответил, чтобы они купили Месси, развернулся и ушел.

- Какой самый памятный момент из зарубежного периода карьеры?

- Приятные моменты у меня связаны с Кипром, а вот памятный футбольный период был в Беларуси, когда я выиграл с командой "Шахтер" (Солигорск) бронзу чемпионата. В Беларуси невысокий уровень футбола, но и не низкий. Там есть достойные клубы такие, как БАТЭ, "Динамо" Брест, "Шахтер" Солигорск. Эти команды на классном уровне играют уже, наверное, десять лет.

Вот мы в Турции на сборах играли против БАТЭ. Был очень интересный спарринг и я думаю, наша команда ничем им не уступала. Они были под нагрузками, как и мы, но это был очень классный товарищеский матч. Они регулярно играют в Лиге Чемпионов и мы на их фоне выглядели достойно.

Точно не переехал бы в Узбекистан. Это был очень тяжелый период в моей карьере. Я там пробыл полгода. Там ужасные климатические условия. Я еще и попал в такой город, где было много заводов, все пыльное. Вот туда я бы ни за какие деньги не переехал. А так, пожил бы немного на Кипре. Я там был 3 года, но все же за рубежом жить нелегко, ведь нужно знать языки и желательно иметь там неплохой доход.

Я всегда стремился вернуться во Львов. Всю жизнь хочу прожить в Украине. А вот знание языка за рубежом - очень важно. Это один из главных аспектов для футболистов, которые хотят поехать играть за границу. На Кипре я преимущественно общался на английском, а на греческом знаю буквально несколько слов. Если ты владеешь иностранным языком, то к тебе будет хорошее отношение, ведь ты понимаешь тренера, игроков. Язык нужно знать однозначно.

- Самый памятный матч в твоей карьере.

- Поединок в составе "Карпат" против "ПСЖ", который мы играли на стадионе "Украина" во Львове. Помню, было очень холодно, ведь мы играли в декабре. Температура воздуха тогда колебалась у отметки минус 20 на термометре. Было волнение, ведь матч, как-никак, очень высокого уровня. Да, тогда это еще не был звездный денежный ПСЖ, но они уже были на пути к этому. Французы тогда покупали хороших игроков. Я вышел на этот поединок в основном составе. После матча обменялся футболками с Траоре. Она до сих пор висит у меня дома.